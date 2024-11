Andrés Koi entiende cuando el público compara su naciente trayectoria en solitario, con la carrera que logró con el grupo DVICIO con el que acabó publicando cuatro discos.

“La gente aún me anda conociendo, de pronto me preguntan si era el cantante de ese grupo (risas), todavía la gente se está enterando que me separé, pero al final me empiezan a conocer”, reconoce desde Madrid.

El artista español tiene algo de gripa cuando charla con EL UNIVERSAL. Pero eso no le quita ánimo alguno para presentarse este viernes en la capital de su país natal, para luego viajar el sábado a México y ofrecer su primer concierto solista en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo martes.

Durante su presentación tocará canciones de su álbum debut ALIAG, pero no puede dejar en el olvido las que popularizó con DVICIO entre 2013 y 2022.

“Estoy bastante nervioso, pero al mismo tiempo tranquilo por la parte de que va a ser un reencuentro con mucha gente. En el repertorio hago una mezcla de canciones mías de mi época anterior, que al final he escrito, como ‘Casi humanos’ y ‘Valeria’. Y justo en este álbum (nuevo) hablo más que nunca desde un lugar vulnerable, he terminado con mi banda, comienzo algo nuevo y hablo del miedo, las inseguridades, el vértigo”, declara.

Aunque esta es su primera presentación en forma en México, ya hay un antecedente hace unos meses, cuando dio a conocer canciones sólo acompañado de una guitarra.

“Buffet” y “El niño que fui ayer”, rolas que compone el álbum, han sido bien recibidas hasta el momento por el público.

Apenas el año pasado, aprovechando las nuevas épocas de su vida profesional, escribió la canción homónima de la película “Simón”, del venezolano Diego Vicentini, que en su momento optó por el Goya español y el Premio Platino a lo mejor del cine iberoamericano.

La cinta está ahora disponible en Netflix y ha sido la entrada de Koi al mundo cinematográfico del que espera más invitaciones.

“Es un medio que me interesa, vamos a ver si se da”, expresa el cantautor en cuyo ipod siempre tiene a intérpretes como Sabrina Carpenter.





rad