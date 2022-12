El segundo hijo del actor Andrés García, Leonardo, quien siguió sus pasos en la actuación hoy está festejando su cumpleaños número 50.

Una fecha importante para cualquier persona que alcanza la madurez en su vida. El actor que ha participado en 13 telenovelas y 13 películas está en una relación con la cantautora Flaminia Villagrán, con quien además celebró la Navidad.



Sin embargo este festejo también será difícil para Leonadro, quien después de varios años no ha logrado reconciliarse con su padre, quien a los 81 años ha estado enfrentando una fuerte crisis de salud.

Hace una semana Leonardo arremetió contra Andrés después de que en un video el protagonista de "Pedro Navaja" dijera que su primera esposa, Sandra Vale, les proporcionaba drogas a los dos hijos que tuvieron en común: Andrés Jr. y Leonardo.

"Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer!!! primero quiso matar a Roberto Palazuelós, luego a mí no me bajo de cretino de mal hijo y puros insultos de su parte y ahora esto,hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años", escribió Leonardo en Instagram.

Larga pelea entre padre e hijo

Días antes ya se había envuelto en una pelea con la ahora pareja de su papá, Margarita Portillo a quien señaló de no atender a su padre y de querer quedarse con su herencia. García defendió a su compañera insultando a su hijo.

"Leonardo es un pend... que no tiene porque meterse en mis negocios, ni hablar , ni argumentar para hacerse publicidad, mejor que aprenda a actuar", dijo Andrés García al programa Ventaneando.

Antes ya hubo una controversia porque el actor de "Chanoc" modificó su testamento eliminando a su hija menor, Andrea de la herencia e incorporando al también histrión Roberto Palazuelos, a quien considera un hijo.

En septiembre Leonardo fue cuestionado sobre el distanciamiento que ha tenido con su padre durante varios años tras verse involucrados en peleas familiares que se hacen públicas, pero él dijo que era debido al carácter del también youtuber.

“Un día dice que sí, un día dice que no, la herencia es para uno, la herencia es para otro, a mí no me importa, yo tengo mis cosas y yo estoy enfocado con mi trabajo, entonces cuando puedo y él quiere voy con mucho gusto, pero su carácter es fuerte y a veces no quiere”, explicó Leonardo en un encuentro con la prensa.



