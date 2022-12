Andrés García dice que la madre de sus hijos es quien les ha proporcionado las drogas

Andrés García volvió a salir en defensa de su esposa, Margarita Portillo, y el hijo de esta, luego de que las versiones que sugieren que es ella quien lo mantiene medicado y controlado comenzaran a cobrar fuerza y, en cambio, el actor dijo que es Sandra Vale, madre de Andrés Jr. y Leonardo, quien siempre les ha proporcionado drogas a sus hijos.

Los problemas entre Andrés García y sus hijos continúan, pues desde que el actor fue hospitalizado por una sobredosis y una neumonía, las diferencias familiares han salido a la luz, ya que mientras Leonardo asegura que Margarita tiene a su padre controlado, la esposa del actor señala que sus hijos sólo buscan a su padre cuando se trata de cuestiones de dinero.

Por ello, el actor de 81 años volvió a recurrir a sus redes sociales para hablar del tema y descartar cualquier rumor que vincule a Margarita Portillo, su pareja desde hace 20 años, a través de un video que, en principio, reproduce un mensaje escrito que asegura que fue realizado con la autorización de García, indicando que fue grabado por el actor estando consiente y con el buen funcionamiento de todas sus facultades.



Foto: Instagram

A lo largo del mensaje, el actor descarta cualquier tipo de abuso propinado por su esposa o por su hijo, Andrés López Portillo, a quienes se les ha acusado de sacar provecho del estado vulnerable de García para beneficiarse económicamente, mismo motivo por el cual, estarían suministrándole sustancias tóxicas para controlarlo.

“Andrés López Portillo nunca ha tomado un centavo ni de cheque ni de efectivo sin permiso”, expresó.

Por otro lado, García también deslindó tanto a Margarita como a su hijo de ser responsables de proporcionarle drogas.

“Vamos aclarando que ni Margarita tiene que ver con la droga, ni Andrés López Portillo tampoco”, aclaró.



Foto: Instagram

En cambio, el actor expresó que sería Sandra Vale, su exesposa y madre de Andrés Jr. y Leonardo, quien supuestamente les ha suministrado sustancias narcóticas a sus hijos a lo largo de los años.

“Las drogas se las proporciona a sus propios hijos Sandy, su mamá”, declaró.

Pero esto no fue todo, García acusó a sus hijos biológicos de ser ellos quienes estaban detrás de su herencia.

“A estos cretinos no les hagan caso, esa gente no tiene ninguna credibilidad y tan poca ma*** tienen que yo ando muy enfermo, y no me dejan morir en paz (…) Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí, todo porque quieren quedarse con la herencia”, estimó.

Finalmente, Andrés destacó que es él quien toma las decisiones de qué hacer con su dinero, determinación que no le concierne a ninguna otra persona. “Lo que yo haga con mi dinero, es cosa mía, a nadie le importa un car***”, remató.

