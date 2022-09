Andrea Meza enseña cómo llevar un traje de baño enterizo y confirma su belleza

Andrea Meza ha vuelto a demostrar que no ha perdido su toque como modelo. La ex Miss Universo conquistó a sus seguidores al posar con un traje de baño enterizo desde el mar. Fue durante sus días en Miami que aprovechó la oportunidad de desplegar todos sus encantos ante la comunidad 2.0.

Lee también: Andrea Meza imitó el look con cinta adhesiva de Kim Kardashian



Sin embargo, Andrea Meza siempre ha dejado en claro que “No existen las personas perfectas, déjenme decirles. Y es cansado, tener que estar fingiendo en las cámaras, tener que estar fingiendo en las redes sociales y tener que decir: ‘Yo siempre estoy perfecta, yo siempre me siento bien’”.



Pero lo cierto, es que Andrea Meza un puede negar su belleza. Prueba de ello son las fotografías que colgó en traje de baño y con las que cosechó cientos de likes. “Verano en Miami”, escribió como epígrafe del carrete. La prenda en color rosa chicle con las tiras en turquesa le sentó de maravillas. Su beauty look lo completó con unos anteojos blancos de sol y un suave maquillaje. La verdad no le hizo falta agregar nada más para verse espléndida.

Lee también: Familia de Octavio Ocaña busca impedir que dejen libre a policía que disparó contra el actor

Cómo fue el reinado de Andrea Meza

La chihuahuense tuvo el reinado más corto de la historia. Es que coincidió con la pandemia y a diferencia de otras ganadoras del certamen, Andrea Meza no pudo viajar a tanto como hubiera querido para representar a México. Solo llevó la corona por siete meses, aunque no faltó mucho para que se transformara en una digna representante del país.



“El primer viaje internacional lejos, fue muy complicado regresar a los Estados Unidos. Por todas las restricciones que tienen los países ahorita por COVID, no sabían que, por llegar a Sudáfrica, no tengo pasaporte americano, no podía regresar a Estados Unidos”, explicó Andrea Meza sobre su experiencia cuando le tocó viajar fuera de México.