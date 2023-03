Andrea Legarreta advierte nueva demanda contra Alfredo Adame: "Ya me tiene harta"

Los problemas legales para Alfredo Adame parecen no tener fin. Tras la demanda que perdió en contra de Diana Golden por daño moral y por la que, incluso, pasará algunas horas detenido; el ahora el actor podría enfrentar otro proceso, esta vez por parte de Andrea Legarreta.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y durante un encuentro que la conductora de "Hoy" tuvo con los medios, adelantó que planea tomar acciones contra el actor, pues éste no ha dejado de atacarla en cada una de las entrevistas que ofrece.

Recordemos que luego de que la presentadora y su esposo, Erik Rubín, anunciaran su separación, Adame no se quedó callado y además de felicitar al cantante por su decisión, llamó a Andrea "un cáncer".

Legarreta no dio detalles sobre los cargos en los que basará su demanda y tampoco mencionó directamente el nombre del actor, sin embargo, sí dejó muy claro que lo que pretende es que deje de mencionarla definitivamente: "Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. Porque ademéas habla a base de mentiras, en su locura decidió hablar de mi; entonces vamos a ver si va a seguir hablando", dijo en declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes.

Asimismo, hizo un llamado a la prensa para que ya no cuestionen a Alfredo sobre temas con los que ella esté directamente relacionada.

"Les pido que no le vuelvan a preguntar de mi. Al ponerle el micrófono sobre cualquier situación de mi vida, se siente con la libertad de opinar sabiendo que va a decir horrores. No formen parte de esto; no vuelvan a poner mi nombre en su boca. No tiene nada que opinar de mi vida". agrregó bastante enojada.

El pleito entre Adame y la también actriz se remonta a varios años atrás, cuando ambos compartían créditos en el matutino de Televisa y durante una de las emisiones en vivo él la insutló enfrente del público y el elenco.

