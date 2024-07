Andrea Escalona revela si buscó a Juan Osorio para protagonizar "Aventurera"

La incertidumbre sobre si la actriz rusa Irina Baeva continuaría interpretando a la icónica “Elena Tejero” en “Aventurera”, luego de haber sido criticada por su desempeño en su primera función el mes pasado, generó diversas especulaciones. Incluso se empezó a difundir que algunas artistas habían solicitado al productor de la obra, Juan Osorio, la oportunidad de encarnar a la famosa bailarina y cantante de cabaret.

Entre las supuestas aspirantes a reemplazar a Baeva se encontraba la conductora Andrea Escalona, pues según una cuenta en la red social X, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez incluso habría visitado la casa de la expareja de Niurka Marcos para rogar por el papel. Sin embargo, ahora es la propia Escalona quien aclara si esta versión es cierta.

Foto: Instagram @andrea-escalona-1

En un reciente encuentro con la prensa, la presentadora de televisión admitió que muchas personas, al igual que ella, sueñan con interpretar a Elena Tejero debido a que es un rol sumamente importante, pero negó haber tenido intenciones de obtenerlo. “A Juan le deseo toda la suerte, también Irina me merece todo mi respeto. Hay que darle una oportunidad. Qué onda con los comentarios de mujeres atacándola, me ha parecido muy tremendo lo que le (sucedió)”, expresó para el canal de YouTube “Qué buen chisme”.

Asimismo, compartió que no ha tenido la oportunidad de ver la puesta en escena, pero no quiere perdérsela y le deseó mucho éxito a la actriz. “Juan sabe que lo queremos mucho y a Irina también”, afirmó.

Por otra parte, Andrea compartió que su proyecto profesional prioritario actualmente es “Hoy”, y que en su vida personal sus hijos y su pareja son su enfoque principal. Aclaró que no pretende cambiar esta situación por el momento, descartando así haber suplicado por entrar a la obra. “Meter cualquier otro proyecto para mí estaría muy difícil, pero yo les aplaudo desde aquí. No he podido ir (a ver “Aventurera”) porque no tengo tiempo”, concluyó.

Hace una semana, Juan Osorio confirmó que Irina seguiría al frente de la puesta en escena y que trabajarán para elevar el nivel de la actuación.

Emmanuel comparte créditos con Irina en "Aventurera". Foto: Instagram.