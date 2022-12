Anahí vs Maca Carriedo y Diego Luna despide a su papá, entre lo más leído de la semana

Mónica Huarte y Adal Ramones darán continuidad a sus personajes de la película "El amor no puede esperar" (2016), una producción independiente que fue filmada en una sola toma y en su secuela, el proyecto fue rodado el jueves pasado, las cosas no fueron diferentes.

En la primera parte era una pareja encerrada en un videoclub, ahora esa pareja está casada, espera un bebé, y acude a una reunión de amigos, dos de los cuales están en proceso de divorcio.

Cámara en mano y una residencia al sur de la capital mexicana, donde el jardín, la sala y un cuarto son los sets, fueron los elementos que el realizador Juan Carlos Carrasco usó.

Ambos actores se encontraban emocionados porque filmarían una cinta en plano secuencia de 90 minutos, lo que significa rodar sin cortes de cámara y, si alguien se equivoca y no se resuelve mediante la improvisación, inician desde cero.

“Es como teatro, pero hay que cuidar las expresiones exageradas porque como sentimos que es eso... Es una puesta en escena pero manejando la actuación del cine”, dijo Adal.

Lee también: Adal Ramones y Mónica Huarte encuentran de nuevo el amor

Christian Bach siempre en el corazón

El lunes pasado se celebró a la Virgen de Guadalupe y Humberto Zurita aprovechó para felicitar a su madre por el día de su santo, con una publicación a través de su cuenta de Instagram, pero al parecer a una seguidora no le pareció que no mencionara también a su difunta esposa y en los comentarios le puso: "Faltó Christian".

Humberto Zurita no se quedó callado y sin perder la compostura, decidió contestar la inquietud de esta usuaria: “Es festejar solo el santo de mi madre, que es el día que celebramos los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Christian está siempre en mi corazón”, expresó.

Cabe recordar que la mamá del actor, Guadalupe Moreno, falleció en enero de este año, así que este es el primer santo que Humberto no pudo festejar junto a su madre, por eso le escribió este sentido mensaje: "Hoy madre: te celebro junto a ella porque es tu santo Lupita, (como te decía toda la gente a la que le diste tu amor incondicional) te vi entregar tu corazón y tu amor , no solo a toda tu familia , sino a cada persona que rozo tu vida", escribió.

Lee también: Humberto Zurita responde a fan que le reclamó por haber olvidado a Christian Bach

Anahí vs Maca Carriedo

En la final del reality La más draga, que se llevó a cabo el martes pasado en la Arena Ciudad de México, la cantante Anahí fue invitada como juez de honor, pero al sentirse ignorada por la conductora del evento Maca Carriedo, quien brincó su turno para dar su opinión, la ex RBD le recordó las burlas que hizo sobre ella y sus problemas con la bulimia y la anorexia.

"Ya sé que te caigo gorda, pero no abuses, eso déjalo para Twitter, aquí no", dijo Anahí a la conductora, quien le dijo que estaba equivocada y que la quería mucho.

Pero unas horas después, la propia Maca uso su cuenta de Twitter para ofrecerle una disculpa a Anahí: “Hace años fui parte del problema en redes sociales siendo un troll más. Desde aquí te ofrezco una sincera disculpa por lo ocurrido hace años, que está muy lejos de lo que soy”.

Tras esta publicación, Anahí no se quedó callada y en tan sólo cuestión de minutos decidió responder a la colaboradora de Adela Micha, a quien no sólo reconoció por esta noble actitud, también le ofreció su amistad y apoyo.

Lee también: Maca Carriedo se disculpa con Anahí por "tirarle hate" y ésta le responde

Diego Luna dice adiós a su padre

El 13 de diciembre e escenógrafo e iluminador Alejandro Luna, papá del actor Diego Luna, falleció a la edad de 83 años, motivo por el cual el ambiente artístico de volcó en cariño y condolencias para el protagonista de la serie Andor, quien no dio declaraciones hasta dos días después de este suceso.

"Ayer despedimos a mi padre de la forma más íntima posible, mañana viernes, queremos hacerlo con la familia que él escogió", fue como Diego Luna dio a conocer que ya había tenido la oportunidad de estar con su padre y que estaría presente en el homenaje que se le rindió el viernes en el Palacio de Bellas Artes.

Diego y Alejandro Luna tenían una relación muy cercana, en varias ocasiones el actor compartió el orgullo y la admiración que sentía por el trabajo de su padre, incluso estuvo con él en algunos de los reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera. Tan sólo unas horas antes de que se diera a conocer el fallecimiento de su padre, Diego Luna estaba festejando su primera nominación a los Globos de Oro, en la categoría como Mejor Actor por su personaje de Cassian Andor en la serie de Disney.

Lee también: Diego Luna despide en Bellas Artes a su padre, el escenógrafo Alejandro Luna

Flor Amargo contra el mundo

Regina Blandón no es la única que ha sido atacada por usar un lenguaje inclusivo, la cantante y compositora Flor Amargo ha revelado que la gente la ha criticado fuertemente por el mismo motivo; esto lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo, ese no es el lenguaje del español, no existen las personas no binarias; no existo, nunca existí para la sociedad, nunca existí, o sea, me están diciendo que no existo, claro que existo, soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma, y así se va a llamar el disco, no binarie", dijo Flor Amargo llorando.

También expresó que su próximo disco llevará por título No binarie, y estará dedicado a todas las personas que como ella han sufrido por estar en un género que no encajan, debido a la presión social y como si el cuerpo fuera lo único que definiera a una persona.

Las opiniones en las redes sociales se dividieron, hubo seguidores que la apoyaron en su decisión y en su forma de pensar, pero otros le pidieron que por favor no siguiera insistiendo con esta clase de ideología, porque ellos comenzaron a seguirla por su música y talento, incluso le pidieron que abriera dos cuentas, una para compartir su trabajo como cantautora y otro para que ella se exprese sobre el tema que quiera.

Lee también: Flor Amargo llora y lamenta que la ataquen por usar lenguaje inclusivo