Anahí no oculta su cirugía estética y presume su "nueva nariz"

Anahí está muy contenta con su "nueva nariz" y no le importan las críticas, así que no tiene problemas al hablar sobre la cirugía estética a la que se sometió para tener la nariz que luce ahora.

La cantante y actriz de 39 años contó en sus redes sociales que visitó al doctor encargado de la operación, y aprovechó para agradecerle públicamente por su intervención, de la cual habló sin temor a las críticas.

“Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mí ya no me asustan las críticas. Amo mi nariz”, escribió en un mensaje que acompaña a la foto con el cirujano plástico Dr. Raúl López Infante.

Contrario a las personas que se someten a alguna intervención estética, pero prefieren no hablar de ello, la exintegrante de RBD asegura que ella prefiere reconocerlo y agradecer a quien hace algo para mejorar su vida.

“Creo profundamente en la fuerza energética que tiene reconocer y agradecer a quien en la vida hace algo por ti. Así, si quieren saber, este señorón es el máster”, expresó.

Anahí, agradecida

La cantante está muy agradecida por lo que vivió el pasado fin de semana junto a Karol G, con quien cantó el tema de "Sálvame", canción que interpretaba en la famosa agrupación RBD.

Anahí se mostró muy emocionada por la forma en la que el público la recibió y la intensidad con la que cantaron el tema.

Con lágrimas de emoción fue como la artista mexicana se mostró en el concierto de Karol, quien la invitó al escenario generando una emoción en los asistentes, quienes confirmaron que ese momento fue el más especial de la noche.



Instagram Anahí.

