Ana Serradilla se ha vuelto adicta a las motocicletas y eso ha ocasionado “problemas” con su marido, porque mientras ella quiere comprarse una, él le dice que son peligrosas.

La intención de la actriz no es gratuita: le tomó gustó a esos aparatos luego de filmar “A todas partes”, película que acaba de ser lanzada en streaming, y en la cual interpreta a una mujer que, junto con su hermano (Mauricio Ochmann), emprende un viaje en moto de San Miguel de Allende a Acapulco, a fin de cumplir con un sueño de la infancia.

Ana (La boda de mi mejor amigo y Pastorela) es fan de los autos y en algún momento había manejado uno de esos medios de transporte, pero no para hacerlo en carretera, como ocurre en la cinta.

“Aquí dije ok, no tengo problema si me ponen una moto chiquita y automática. Pitipol (Ibarra, el director) me dijo que sí, pero de pronto me dijo que la final iba a ser una de velocidades y no tan chiquita”, recuerda entre risas.

“Le tuve que entrar a las clases de moto y me fascinó, al grado que ya quiero la mía y mi marido me quiere matar”, agrega bromista.

La comedia “A todas partes” es una reversión de la película alemana 25km/h, alusiva a la velocidad máxima que podían ir las motos de la infancia de los personajes.

La historia disponible en Netflix, comienza con el sepelio del padre de ambos y el reencuentro de un viejo mapa hecho por ellos, de niños. Mientras ella se quedó al cuidado del padre, él se fue a otro país, por lo que guardan secretos que se irán develando durante la travesía.

“Es una película que dentro de la sencillez es profunda y compleja, porque habla de los delicado que son las relaciones humanas y más las familiares, que son las que te tocan a fuerza y a veces te toca lidiar con algunos que te llevas mal.

“A estos hermanos, que ya están grandes, los ves como si fueran regresando a su niñez, están rescatando algo que dejaron en el baúl de los recuerdos y después de unos traguitos de alcohol se ven impulsados a hacer este viaje”, destaca Serradilla.

El rodaje, que tocó las entidades de Guanajuato, Querétaro, Morelos, Guerrero y Ciudad de México, se realizó a finales de 2020, cuando la pandemia por Covid-19 estaba aún en su apogeo y no había vacunas. Ana se contagió en el proceso.

“Hay una escena con David Chocarro y yo estaba super nerviosa. Yo ya había dado negativa, pero le decía que me daba algo si lo contagiaba (risas). Todo era una burbuja, estabas en contacto con sólo un grupo de personas y no con todas como era normalmente, aún así me tocó”, recuerda.

Clases de futbol y pin pon

“A todas partes” también le exigió a Ana tomar clases de futbol y pin pon para poder hacer varias secuencias con ambas actividades.

Ana subraya que por ser ficción se tomó como licencia el que los personajes no usen casco en moto y carretera, pero en la vida real debe ser utilizado por quienes viajen de esa manera.

“Con nosotros había un estricto protocolo de seguridad para que no nos pasara nada”, refiere.

Es una producción de Sony Pictures junto con Fernando Pérez Gavilán y Santiago García Galván, en la cual están las actuaciones especiales de Diana Bovio y Adriana Louvier, así como cameos, entre otros, de Ana Claudia Talancón, Mónica Huarte, Irán Castillo, Norma Angélica y Roberto Sosa.

