Ana Obregón, la actriz que se "embarazó" a los 68 años, aclara que la bebé no es su hija, sino su nieta

Ana Obregón, de 68 años, está en medio de la polémica tras revelar hace una semana que se había convertido en madre de una niña a través de la gestación subrogada, la actriz española sorprendió al aparecer en la portada de la revista ¡Hola! en silla de ruedas con un bebé en brazos.

Ana, perdió hace tres años a su hijo Aless Lequio, tenía 27 años y murió a causa del cáncer que combatió pero que finalmente le quitó la vida, esta pérdida fue "la muerte" para su madre, así lo reveló en varias ocasiones la actriz, quien lo reiteró en recientes días, al revelar que con el nacimiento de Ana Sandra Lequio Obregón, "volvió a nacer".

En entrevista con la publicación española, Obregón aclaró que la bebé que fue presentada como su hija, en realidad es su nieta, pues dijo, esa fue la última voluntad de su hijo, quien congeló sus espermas en Nueva York.

"Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo", dijo Obregón, aludiendo al nombre de su hijo, quien antes de someterse a un tratamiento para el cáncer congeló esperma.

De todas maneras, la pequeña "es legalmente hija adoptiva de Ana" Obregón, señaló "¡Hola!"; la niña nació el 20 de marzo en Miami, donde la gestación subrogada sí es legal, contrario a lo que ocurre en España.

Ana Obregón divide opiniones

La foto de la conocida presentadora saliendo en silla de ruedas de un hospital en Miami con la pequeña en brazos en la portada de ¡Hola! el miércoles pasado y con el titular "Ana Obregón, madre de una niña nacida por gestación subrogada" generó mucha polémica en España, donde esa práctica está prohibida.

La práctica "está reconocida en nuestro país legalmente como una forma de violencia contra las mujeres", afirmó la ministra de Igualdad del gobierno de izquierda, Irene Montero, quien recordó "la realidad de esas mujeres precarias en una situación de riesgo de pobreza" que gestan un bebé de otras personas.

La oposición de derecha se mostró abierta a un debate sobre el asunto, ya que "afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas", según dijo Cuca Gamarra, número dos del Partido Popular (PP).

La gestación subrogada, ya sea remunerada o altruista, es ilegal en España desde 2006.

La legislación española autoriza, no obstante, la inscripción en el registro civil de los hijos nacidos por gestación subrogada en el extranjero siempre que se presente "una resolución judicial dictada por un tribunal competente" del país en cuestión que establezca la filiación.

Además de esta polémica, en redes sociales han cuestionado el actuar de la también presentadora, alegando que ha llevado mal el duelo tras la pérdida de su hijo, pues lo que hizo es un acto egoísta, ya que la recién nacida no crecerá con sus padres, y su abuela, una persona de la tercera edad, la dejará "sola" en "poco tiempo".

La actriz y conductora da detalles a la revista "¡Hola!" del nacimiento de su nieta. Foto: Revista "¡Hola!".

"Has utilizado un cuerpo humano y comprado otro para tu propio interés. Siento mucho que perdieras a tu hijo, pero la vida no funciona así". "Mucho pensar en tu hijo y poco o cero en tu nieta. Le espera una vida muy desgraciada a la pobre, con su padre muerto y la que hará la función de madre, anciana y que también perderá en pocos años. Es un acto egoísta y de crueldad traer al mundo a un niño, con el propósito de suplir un vacío y no tener en cuenta su propia necesidad de nacer para ser feliz. Porque el dinero no lo cura todo y eso lo sabes tú bien. El bebé va a ser una pobre niña rica, que va a penar, gracias a tu idea perversa, lo mismo que has sufrido tú, cuando perdiste a tu hijo. Yo desde el 13 de diciembre de 2019 estoy literalmente muerta, porque perdí a mi hermano menor, que era como un hijo para mí; al que yo cuidaba porque era dependiente, y nunca se me ocurriría hacer algo como lo que has hecho tú, sacrificando la felicidad de otro ser, para recuperar la tuya", se lee entre los comentarios a una reciente publicación de Ana Obregón.

En ella, la actriz aparece abrazando con a su nieta y escribe un polémico mensaje dedicado a su hijo muerto:

"Mi Aless: Te juré que te salvaría del cáncer y te fallé. Te prometí que traería a tu hija al mundo y aquí la tengo entre mis brazos. Cuando la abrazo siento una emoción indescriptible, porque es como si volviera abrazarte otra vez. Te juro que la cuidaré con el amor infinito que tengo para dar y tú desde el cielo me ayudarás. El libro que empezaste y yo abracé con mis palabras 'El Chico de las Musarañas' estará a la venta el 19 de abril, y como era tu deseo el beneficio de autor irá destinado a la investigación del cáncer en tu fundación @fundacionalesslequio. En esta obra explico todo el huracán de sentimientos de una madre ante la pérdida de un hijo y el largo camino para llegar a esta bendición y milagro de bebé Anita, que es tu hija. Eres el amor de mi vida en el cielo y tu hija el amor de mi vida en la tierra. Te quiero a morir. Mamá".

rad