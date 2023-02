Ana María Alvarado ¿demandará a Maxine Woodside?

La periodista Ana María Alvarado todavía no ha dado carpetazo al problema que se ha generado alrededor del supuesto despido injustificado que tuvo en el programa “Todo para la mujer” con Maxine Woodside y aclaró si demandará o no a la llamada “reina de la radio”.

Alvarado salió de dicha emisión desde el 31 de enero porque “Maxine me despidió, he estado esperando para ver si ella hace algún acercamiento y podríamos conciliar de manera pacífica, pero no he recibido su llamada”.

En entrevista con EL UNIVERSAL la noche de este lunes, la conductora de “Sale el Sol” afirmó que está ocupada en estos días, buscando que se resuelva esta situación de alguna manera.

Recién se asesoró con algunos abogados para ver qué opciones tiene, al despacho al que acudió tiene casos que han ganado, así que si le indican que tiene muchas probabilidades de ganar llegará con todo el peso de la ley.

“Si me dicen que puedo ganar le entraré con todo, si no veré otras opciones”, expresó.

¿La va a demandar?

Al preguntarle si la va a demandar respondió que de un principio no se puede demandar de buenas a primeras.

“Primero hay que ver qué me recomiendan los abogados hacer y luego ya depende a lo que ellos me digan ya procedería”, declaró la anfitriona de la sección “Pájaros en el alambre”, de dicho matutino en Imagen Televisión.

Ana María mencionó que cuando Maxine emitió un video explicando que ella siempre ha tenido su lugar en su show de radio y televisión y que simplemente era un malentendido, en realidad no era cierto.

“Ella me despidió, ese lugar ya no me corresponde porque si alguien no te quiere en su programa ¿cómo te puede decir que ahí está tu lugar? Yo creo que eso fue lo que dijo porque me imagino que ya está asesorada y eso le habrán dicho que diga.



"Ya no estaban a gusto conmigo"

¿Por qué hubo un cambio de actitud de Maxine con Ana María, durante los últimos momentos del programa?

Antes de ser despedida, a Ana María de estar toda la semana al aire, se le redujo a estar un día, los martes, tiempo en el que ella vivió un infierno, con muchos momentos incómodos.

“No volteaba a verme, en los comerciales se ponía a platicar con otras personas, menos conmigo, yo vengo de ese programa de más de 30 años conociendo cómo es la dinámica y la dinámica era completamente diferente.

“Era muy obvio que ya no estaban a gusto conmigo, además no es algo que yo pueda inventar porque la misma gente se dio cuenta y ahí están los videos”.

Pero ¿por qué hubo un cambio de actitud de Maxine con la periodista? La conductora explicó que esto se debió a razón de que ella anunció que se iba a quedar un día a la semana en el programa, lo cual así le habían confirmado a ella.

Explicó que le habían cambiado las condiciones de trabajo de un momento a otro, así que ella simplemente lo anunció como un informe en sus redes sociales.

“De ahí el público empezó a cuestionarse que por qué, que no les parecía, pero fue algo natural del público, eso fue algo de lo que yo no puedo influir y como la estuvieron criticando y atacando, pensó que yo lo provoqué, pero no lo provoqué yo. Lo provocaron sus acciones.

.

“Yo creo que donde ya no te quieren ahora sí que para qué regresar ¿no? A un lugar donde ya no eres bienvenida, donde aparte ya tienen una nueva estructura, ya tienen conductores, entonces creo que ya no hay un lugar ahí para mí”.