Ana María Alvarado confiesa que vivió acoso; la esperaban afuera de Radio Fórmula

Hace tan sólo unos días, Ana María Alvarado dio a conocer que Maxine Woodside había prescindido de sus servicios en “Todo para la mujer”, luego de que, por semanas, la participación de la conductora se redujera, y fuera requerida sólo un día a la semana; ahora la también presentadora de televisión contó que, a lo largo de su carrera profesional, fue víctima de acoso.

En últimas fechas, la locutora mexicana se ha convertido en tendencia, debido a su situación laboral en Radio Fórmula, radiodifusora con la que ha trabajado por más de tres décadas, sin embargo, desde inicios de año, su participación en “Todo para la mujer” cambió, debido a que -según ha contado- Maxine Woodside y su hijo Fernando Iriarte tomaron la decisión de reducir su aparición, por lo que su intervención en el programa sucedería exclusivamente los martes.

En ese momento, las declaraciones de Alvarado fueron desmentidas por Maxine, asegurando que había sido Ana María quien había hecho la petición de que se redujera su participación en el programa. A partir de ahí, comenzó a especularse que la relación entre ambas colaboradoras se había tensado. Esta versión cobró fuerza cuando, la semana pasada, la conductora mexicana dio a conocer que había sido despedida del programa de radio.

Visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, la locutora expresó que Maxine había sido la responsable de su despido y, nuevamente, “la reina de la radio” negó que hubiera ocurrido tal situación y, en cambio, indicó que “Anita”, como la apoda Woodside, seguía teniendo su lugar dentro del programa.

En este contexto, Alvarado, que ha sido muy abierta al hablar de la situación laboral en la que se encuentra con Grupo Formula, recurrió a sus canal de YouTube para contar a sus seguidores acerca de cómo ha sido su carrera como conductora, pues así como reconoció que ha vivido momentos muy divertidos, recordó que hay otras tantas memorias non gratas que, sin embargo, le ayudaron a darse cuenta que debía de ser más cuidadosa.

En principio, la conductora contó que, desde muy chica, se dio cuenta de que le gustaría dedicarse a trabajar en los medios de comunicación, esto derivado de que, cuando era pequeña, era asidua a utilizar el teléfono de su casa, en el que platicaba por horas, a tal grado que, cuando sus tres hermanas trataban de quitarle el teléfono, ella corría rápidamente al baño para seguir con su conversación.

“Desde muy chica me gustaba hablar por teléfono, pero mucho … desde ahí descubrí que si algo me gustaría hacer era platicar, hablar en algún medio de comunicación”, relató.

Fue así que, cuando tenía 19 años, un tío suyo la recomendó con Jorge Lazo de la Vega, un ejecutivo de Radio Fórmula, quien le dio la oportunidad de intervenir con pequeñas participaciones en programas de la radiodifusora, en los que daba noticas de espectáculos, pues el director de ese entonces, Gabriel Núñez le dijo que, por su tono de voz, sería la mejor decisión.

“(Me decía) ´-Tienes una voz, por no decir fea, muy chillona´, y pues sí, sí tenía razón… ´-Si te pones a decir noticias nadie te va a creer, entonces da cosas ligeritas, nota de color, reseñas de espectáculos y por eso empecé en ese camino”, recordó.

Pero a lo largo de este camino, Ana María recordó que vivió circunstancias que la tenían con los nervios en un hilo, esto debido a que, hubo una época, en que un hombre, el cual no conocía la acosaba todos los días por teléfono, situación que la hizo vivir días angustiantes, pues no sabía qué hacer para que dejara de molestarla.

“Sufrí mucho una vez que alguien, no sé cómo consiguió mi celular y que me decía ´-Vienes vestida de este color´, que no era difícil saberlo porque venía de la tele, pero luego me decía ´-Ahorita estás llegando al radio, te estoy viendo entrar´, ay no, no, no saben el susto”, confió.

Pero el hostigamiento de esa persona no quedó ahí, pues Alvarado indicó que hasta llegó a contactar a Maxine Woodside para, a través de ella, conseguir una cita con ella:

“Llegó a llamarle un día a Maxine para decirle que si no me obligaba a salir con él iba a haber consecuencias, entonces ahí me asusté muchisisímo; era un acoso diario vía telefónica y fui con la policía cibernética para tratar de dar con esta persona”, detalló.

De esa forma, Alvarado y los agentes de la policía cibernética tramaron una estrategia para dar con el responsable, fue así como aconsejaron a la conductora que aceptase la próxima invitación que recibiera, citándolo en un lugar público, en el que ellos estarían presentes para atraparlo.

“Nunca llegó, no sé si lo sospechó o no, peor de ahí me dejó de hablar y ¡qué bueno! Me dio bastante miedito”, destacó.

