Ana Lago, de "Exatlón", alista su boda que será transmitida en vivo

Gran expectativa está causando la boda de Ana Lago entre los fans de "Exatlón", pero podrán estar presentes en este momento tan importante cuando el 30 de julio la ceremonia se transmitida por Azteca UNO, como sólo las grandes estrellas lo han hecho, pero por qué se hará esto con esta chica de Monterrey.

Ana Estefanía Lago Serna nació el 25 de septiembre de 1995, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, su amor por el deporte comenzó desde que tenía cinco años de edad, cuando descubrió la gimnasia artística, por lo que se enfocó en entrenar para comenzar a competir por México.

Cuando tenía 16 años participó en los Juegos Panamericanos, que se llevaron a cabo en 2011 en Guadalajara, ahí logró obtener la medalla de oro en la prueba a manos libres, siendo la primera mexicana en obtener dicha presea en este aparato, también consiguió una medalla de bronce en la prueba por equipos.

Un año antes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, Ana ganó una medalla de plata en el aparato a manos libre y en la categoría por equipos una de oro. En 2014 en los Juegos Centroamericanos, en Veracruz, llegó a la final en viga de equilibrio y por equipos México logró el oro.

Pero cuando Ana Lago comenzó a tener notoriedad, fue cuando decidió participar en el reality de TV Azteca "Exatlón", el cual tuvo su primera temporada en 2017 y durante cinco meses en una locación de República Dominicana, enfrentó duras pruebas físicas y mentales, de las salió airosa hasta ganarse un lugar en la final quedando en tercer lugar. Los participantes de esta primera emisión se convirtieron en todo un fenómeno y convocaron multitudes en los eventos que tuvieron después de terminada la transmisión.

En 2019 ella brilló en el evento "Super Stars of Gymnastics" que se llevó a cabo en Londres, ya que ofreció una divertida rutina luciendo un leotardo de mariachi y con música de la película "Coco", eligió el tema "Un poco loco". Debido a la llegada de la pandemia por el Covid-19, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se retrasaron y ella decidió aceptar una nueva invitación de Tv Azteca, para la nueva temporada de "Exatlón", que llamaron Titanes vs Héroes, ella formó parte del primer equipo con compañeros como Heliud Pulido, Patricio Araujo, Aristeo Cázares, Pamela Verdirame, Zudickey Rodríguez, por mencionar algunos, esta vez Ana no obtuvo buenos resultados y fue eliminada.

En 2022 regresa a "Exatlón" en la versión All Star, donde sólo se presentaron ganadores y finalistas, y desde el 30 de enero al 21 de mayo se llevaron a cabo las pruebas, Ana fue eliminada del 8 de marzo, llegando hasta ahí su participación.

¿Con quién se casará Ana Lago?

Pero la buena noticia vino después, cuando el 14 de mayo anunció a través de su cuenta de Instagram que pronto sería una mujer casada: "Con mucha emoción, les compartimos oficialmente la fecha de nuestra boda, 30 de Julio del 2022".

El afortunado que unirá su vida con esta deportista se trata de Edgar Santana, un joven regio que conoció a la deportista en una fiesta de un amigo en común, después de mucha comunicación a distancia y una salida al cine, Ana le dio el sí para que se convirtiera en su novia, esto fue en diciembre de 2015.

Lo poco que se sabe del novio es que practica deportes como pasatiempo, entre ellos el futbol y el golf, actividades a las que va acompañado de Ana cuando ella no está en concentración, laboralmente forma parte de la compañía LEGO.

El 4 de septiembre de 2021, Edgar decidió hacerle la gran propuesta a Ana en una romántica cena, donde estuvieron su familia y amigos más cercano, un letrero gigante de "Marry Me" dominaba el panorama y él se hincó para recibir la propuesta, a lo que ella dijo que sí.



Comienza la cuenta regresiva

Aunque falta una semana para el esperado enlace poco se sabe de la ceremonia y la fiesta de la boda de Ana Lago y Edgar Santana, pero la novia ha dado cuenta a cuenta gotas como van los preparativos, entre ellos el vestido.

Ana explicó el día de ayer en una historia de instagram, que su vestido le quedó perfecto y así lo usará el día 30 de julio, que el equipo de los diseñadores Narcisa Severa y Saúl Tello habían hecho un gran trabajo y habían creado un vestido hermoso.

"No les puedo explicar con palabras lo hermoso que está, porque de verdad me quedaría muy corta, hicieron mi vestido de ensueño, mi vestido de realidad, literal, el trabajo, las aplicaciones, el brillo, cada detalle que tiene el vestido lo van a ver, está perfecto, estoy enamorada de mi vestido, no tengo palabras", dijo Ana Lago.

Saúl Tello, quien se encargó de realizar el diseño de su vestido de novia, también habló de cómo había sido la última prueba de Ana Lago para probarse su vestido.

"Terminamos la cita con Ana Lago, fue su última prueba, ya hicimos los últimos ajustes y de verdad es todo un espectáculo el vestido, se le ve hermoso, digno de una princesa", dijo el diseñador Saul Tello.

