Madrid.— Pasaron 25 años de carrera actoral para que Ana de la Reguera se convenciera de ponerse la gorra de directora y coordinar todo lo que sucede frente a la cámara.

En lo que será la tercera y última temporada de la serie Ana, que ella misma escribe y protagoniza, la veracruzana dirigió un par de episodios de la entrega, traduciéndose en una tercera parte de la misma.

La producción, que llegará a Amazon Prime Video en julio, gira sobre una mujer que desde niña fue educada para ser famosa y que encontró en la actuación algo que le ayude a ello.

“Esta tercera es el cierre y es como más simple, porque después de la segunda donde se queda (el personaje) que pierde todo, literal, como que empieza de nuevo y se da cuenta de lo que realmente quiere, entonces está muy bonita y más locochona. Como que se da cuenta de tomar las riendas de su vida”, dice.

En la anterior temporada, De la Reguera ya había realizado algunas secuencias, debido a un problema de salud del realizador titular.

Ahora De la Reguera contó con el apoyo de los directores de fotografía Ramón Orozco y Jerónimo Godet, quienes desde hacía tiempo la impulsaban a dar el salto creativo.

La actriz de Army of the dead y Ladies’ night reconoce que cuando se está detrás de cámara, todos esperan instrucciones y respuestas a las preguntas de qué hacer, aunque no necesariamente las tenga.

“Pero tienes que aparentar que las tienes porque es lo que la gente espera de ti. Que tengas la calma y el control, que vean que sabes lo que estás planteando, es muy importante, es como un político, no estar indeciso nunca”, apunta.

Actualmente a Ana se le puede ver en la pantalla grande gracias a ¡Qué viva México!, nueva película de Luis Estrada.

En la cinta, que contabiliza más de un millón de espectadores y critíca a todos los sectores sociales, la actriz interpreta a una mujer de la alta sociedad que llega a un pueblo de la mano de su esposo.

En su momento Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, criticó la historia aduciendo que sería un éxito por ser para conservadores, aunque aceptó no haberla visto.

“La película es un retrato de México, sobre todo de la sociedad, de la familia y obviamente toca al gobierno porque el actual es el que ha impactado mucho sobre todo en la división de mexicanos y eso está muy marcado en la película, por eso quería hacer a la fifi insoportable, me divirtió mucho todo lo que sucedió”, expresa.

Actualmente, están en posproducción Lupe, filme de Carlos Carrera sobre la vida de la actriz Lupe Vélez, y de Army of the dead: Lost Vegas, de las que Ana formó parte.