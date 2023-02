Ana Claudia Talancón toma con humor que le recuerden su “borrachera”

Ana Claudia Talancón reacciona ante las personas que, luego de meses, siguen recordándole aquella noche de la alfombra roja de “Soy tu fan: La película” en la que se pasó de copas pues, aunque hay personas que todavía no olvidan ese episodio, la actriz lo toma con humor, al destacar que tiene una carrera que la respalda, la cual es mucho más trascendente que situaciones que la prensa le da mayor atención.

Fue a finales de agosto cuando en la premier de la película de “Soy tu fan”, la protagonista de la serie, Ana Claudia Talancón arribó a la alfombra roja en un estado inconveniente pues, a pesar de que en su momento no lo quiso reconocer, había tomado algunos tragos demás y el efecto del alcohol se hizo visible a la hora que conversó con la prensa y con la interacción con sus compañeros de reparto.

Al día siguiente del evento, los medios de comunicación habían publicado la noticia de que la actriz que interpreta a “Charly” García estaba “borracha”, situación que molestó mucho a Talancón, quien sugirió que su comportamiento se había debido a la gran emoción que la causaba estrenar la película de la serie, pues desde que se filmó la última temporada de “Soy tu fan”, hace 10 años, estaba en la expectativa de que ese momento llegara.

“Se salió totalmente de proporción. Me sentí emocionada, yo estaba desbordada de haber esperado 10 años el estreno de esta película maravillosa, aparte he tenido una sola semana libre en todo el año”, compartió con “Ventanenado”, a quien externó que lo más importante era que a el público le gustara el resultado de la cinta.

Ahora, a propósito del estreno de “Horario estelar”, serie que protagonizará el actor español Óscar Jaenada, la actriz paseo por la alfombra roja del evento y la prensa no perdió la oportunidad de preguntarle de dicho episodio y no sólo eso si no que le preguntaron qué opinaba de la situación que atravesó Alejandro Fernández hace un par de semanas, cuando también se pasó de copas.

“No escuché nada al respecto, pero ¡salud!”, y echo a reír y agregó: “Que ladren los perros Sancho, que es señal de que vamos cabalgando”.

Más adelante, la actriz expresó que, realmente, esos dichos no le quitaban el sueño, pues tenía la fortuna de que el público la quería mucho, debido a que conocen su trayectoria y lo profesional que es a la hora de entregarse a un proyecto, que es en lo que prefiere enfocarse.

“Gracias a Dios la gente me quiere mucho y yo a ellos y saben mi profesionalismo, me han visto a través de los años. Siempre he dado lo mejor de mí, mi talento y mi carrera me respaldan”, destacó.

Otra de las preguntas que se le hizo fue cómo iba el proceso de adopción del que ha hablado en el pasado, sin embargo, la actriz no quiso ahondar, pues aseguró que es un trámite complejo de realizar, sin embargo, reiteró sus deseos de ser madre a través de la adopción, pues consideró que ya somos muchas personas en el mundo y hay una gran cantidad de niñas y niños que anhelan tener una familia y un hogar.

