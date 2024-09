Desde que entró a "La casa de los famosos", Adrián Marcelo ha hablado de la historia de amor que lo une a Karina Puente, su esposa desde hace poco más de tres años, a quien ha descrito como "la persona más importante de su vida" y, si bien, el conductor no pierde la oportunidad de jactarse del gran matrimonio que ha construído, hay otras declaraciones que han hecho que en redes sociales consideren que es un mal marido.

Karina y Adrián se conocieron hace una década, en el reality "Mitad y mitad", en el que, supuestamente, Adrián Marcelo buscaba encontrar el amor, por lo que varias jóvenes regias acudieron a participar; una de ellas fue "la chaparrita", como apoda él a su esposa.

El regiomontano ha contado, en varias ocasiones, que Karina fue la primera concursante con la que salió y que, al instante, sintió una completa química, la que fue creciendo cuando se percató el tipo de mujer que era.

"Comencé a ver el tipo de mujer que era Karina, una de esas formas en las que me demostró qué tipo de mujer era, era que no cedía, ante mis intentos de tomar un atajo; en alguna ocasión en un antro, la convencí con mentiras de irnos a un lado, ella, por lo mismo que me creyó, fue y, cuando vio que mis intenciones eran otras, se indignó, se enojó conmigo y se fue en taxi, dijo en "SNserio" en 2022.

Cuando acabó el reality, comenzaron un noviazgo en serio, el cual, tuvo que pasar por diferentes dificultades antes de que llegara a prosperar, pues como ha relatado Karina, fueron tres las ocasiones en que terminaron, antes de que decidieran unir sus vidas a través del matrimonio.

La joven rememoró. en una entrevista con Miguel Díaz, que la primera vez que se separaron fue debido a que descubrió que Adrián no quería irse al viaje que ella ya había pagado para que conocieran Miami, pues el conductor le mintió, afirmando que en Multimedios no le habían dado permiso y, cuando ella fue a interceder por él, se enteró que ni siquiera se había acercado a sus jefes para hablarles del viaje.

"Me dijo Adrián: ´-Pues ya pedí permiso y me dijeron que no´, entonces subí a producción (dije): ´-Vengo a pedir el permiso de Miami´, (me contestan): ´Sí te lo doy, nada más una cosa... el otro (Adrían) no ha venido, ¿eh?´, y yo me quedé de ¿cómo?, me mintió... yo dije, no quiere ir conmigo, eso me hizo enojar mucho y por eso cortamos", dijo.

La próxima vez que terminaron fue porque Adrián le dijo que necesitaba un tiempo y, posteriormente, en su tercera ruptura fue ella quien se alejó, pues vivió un episodio de salud mental de mucha vulneración.

Pero, pese a las dificultades, fue en 2021, cuando el regio cayó en la cuenta que "la chaparrita" era la mujer con quien quería pasar el resto de su vida, por lo que le pidió matrimonio, el cual se llevó a cabo en diciembre de ese año.

"Con perdón de mis padres y de mis hermanos, pero yo elegí a la chaparrita porque es la persona más importante en mi vida, es mi ancla, mi motivación, es mi complemento en un matrimonio convencional, como los de antes, sin golpes, pero como los de antes, es lo que siempre busqué y encontré en la chaparrita; todo lo que es como mujer, por la familia que tiene, de la familia que proviene, por su educación, todo lo que la chaparrita me transmite son sensaciones positivas", ha dicho.

En la actualidad, por lo que el conductor ha relatado en "LCDLF", están en al búsqueda de tener un hijo, situación que se les ha dificultado por un tiempo, pero esperan que pronto puedan lograrlo.

