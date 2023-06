“AMLO ha preguntado por el costo de mis shows”: Natanael Cano

Si bien recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado en sus mañaneras los corridos tumbados, Natanael Cano asegura que el mismo mandatario ha preguntado por el precio de sus shows.

“Tuve una oferta del Presidente, quería que le cantara, que cuánto cobraba; le dije que yo lo hacía gratis para él, y ahí se quedó la plática. Ahora que habló de los tumbados, precisamente en este disco —Nata Montana, que recién estrenará—, viene un tema medio sensible, espero que de ese también hable, a ver...”, comenta Cano en entrevista.

En sus conferencias mañaneras, el Presidente criticó los corridos tumbados.

“Nosotros no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas, que tienen un arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos. Nada que música ‘buena ondita’ y rebelde”, fue una de las declaraciones del mandatario al respecto.

El cantante asegura que en su nuevo álbum no se va a guardar nada y que mostrará una faceta que sólo había explorado con el tema “Ch y la pizza”, dedicado al cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“No me gusta apoyar eso, sé que está mal, pero es lo que me tocó vivir; no me molesta hablar de eso, lo que no me gusta es influenciar a la gente, prefiero influenciarlos de otra cosa, menos del crimen organizado.

“Lo veo en mis sobrinos que me mandan foto con pistolas falsas, otros con capuchas y yo de ‘güey, esto no está bien’. Lo vivo, por eso no me gusta”, reconoce Natanael.

Antes de Nata Montana, que saldrá completo mañana, Natanael pensó que su carrera terminaba, pero admite que nuevos exponentes como Peso Pluma y Chino Pacas lo han inspirado a continuar.

“Ahora aprendo mucho de ellos, el Peso me dice: ‘tú me inspiras Nata’. Y yo le digo: ‘ya cállate, güey, no digas mentiras, tú, a mí, a seguir haciendo esto’, que lleguen nuevos te inspira a seguir, a ver que esto apenas empieza, que no se ha acabado”, asegura el intérprete de “PRC”.

Recientemente, Natanael se presentó ante un Auditorio Nacional lleno, otro motivo para seguir persiguiendo su sueño.

“Llenar recintos no es una gran meta, una gran meta de verdad es que a la gente le guste tu música y te escuche todos los días; un recinto cualquiera lo llena”.