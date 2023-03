Revelan que Aaron Carter creía que era perseguido, amigos piden que el caso se investigue como homicidio

A casi cuatro meses de la lamentable partida de Aaron Carter y tras no establecerse una causa clara de su muerte, familiares y amigos del cantante aseguran que existe algo sospechoso en el caso, están convencidos de que podría haber más implicados y hasta han pedido a la policía de Los Ángeles que el incidente sea investigado como un homicidio.

Hace tan solo unos días, Jane Schneck, madre de Carter compartió fotos de la bañera donde se encontró el cuerpo de su hijo y ahora, Morgan Matthews y Bryan Cassidy, amigos cercanos del famoso revelaron que éste vivía con una paranouia constante, pues estaba seguro de que estaba siendo vigilado.

“Él siempre estaba paranoico con que la gente lo perseguía o que alguien lo perseguía”, explicó Cassidy al sitio Page Six. Incluso, aseguró que la situación en la que Aaron fue visto sin vida simplemente no le "cuadra": "Me hizo sospechar porque pensé: 'Espera un minuto, ¿estaba paranoico o no?' No quiero señalar con el dedo, pero simplemente no cuadra”, agregó.

Matthews por su parte, destacó que los pensamientos de Carter sobre una conspiración en su contra eran cosa de todos los días y que varias veces llegó a decirle que necesitaba ayuda; por si fuera poco, confesó que el cantante estaba intentado dejar la ciudad y había puesto su casa a la venta: "Él dijo: 'Hay gente detrás de mí, necesito ayuda, necesito salir de esta ciudad. Estaba tratando de irse. Su casa estuvo en venta durante mucho tiempo”.

Estas declaraciones salen a la luz luego de que la expormetida del también actor, Melanie Martin, detallara a TMZ que había entregado el celular de Carter a la policía pues encontró varios mensajes de texto con una “persona no identificada” que lo estaba presionando para comprar, supuestamente, droga.

En un principio se creyó que la muerte de Aaron pudo haberse tratado de un suicidio, ya que en la escena se encontraron latas vacías de aire comprimido y frascos de medicamento, pero esta versión fue descartada por las personas que lo conocían, ya que aseguraron que amaba su vida y quería estar bien para su hijo.

Cabe destacar que hasta ahora no se han determinado las causas de muerte de Aaron Carter y el departamento de policía sigue en la espera de los resultados toxicológicos, sin embargo, han descartado se haya sido un ahogamiento accidental lo que le arrebató la vida al joven, pues no se encontró agua en sus pulmones.

