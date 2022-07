Amenazan a Los Dos Carnales con un arma de fuego en pleno escenario

Los Dos Carnales se han convertido en una de las agrupaciones del regional mexicano más populares de los últimos tiempos, pero en esta ocasión no fue su música lo que los convirtió en tendencia en las redes sociales; sino un incidente que vivieron en su último concierto en Michoacán.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de julio, cuando lo músicos se encontraban tocando en un jaripeo del municipio de Ario de Rosales, de repente pararon la presentación, al percatarse que un hombre, que se encontraba entre los asistentes, sacó un arma de fuego para amenazarlos.

Según se puede observar en distintos videos que ya circulan por internet, Poncho Quezada, vocalista de la agrupación, no se dejó intimidar y decidió enfrentar al sujeto que, desde abajo del escenario, le apuntaba:

“Perame, perame, ¿por qué me enseñas la pistola, viejo? No me la enseñe viejo, no me va a asustar con eso compa. Yo soy un hombre, viejo, esa madre no es más valiente que yo”, dijo, al mismo tiempo que Imanol Quezada intentaba tranquilizar la situación.

Inmediatamente después, ambos cantantes se despiden del público, mientras que varios miembros su staff subieron para sacarlos del lugar y resguardarlos.

Hasta el momento se desconoce si el hombre fue detenido por las autoridades; sin embargo, los fans del grupo aplaudieron su valentía y pidieron a los organizadores del evento devolver el dinero al público por el poco cuidado que tuvieron con la seguridad.

