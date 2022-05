Amaranta Ruiz sufría por su padre ausente

Con los años, Amaranta Ruiz se ha vuelto muy cercana a su padre, el actor José Carlos Ruiz, y aunque hoy lo define como su mejor amigo, confiesa que cuando era niña también sufrió su ausencia.

“He sido la más privilegiada del mundo pero por supuesto que también sufrí la ausencia de un padre que se iba 12 semanas a hacer una película a Durango y que luego regresaba, estaba 15 días y luego se iba nueve meses a hacer una telenovela a Guadalajara”.

Cuando su papá tenía tiempo libre entre llamados, mandaba por ella, su mamá y hermanas para pasar unos días con él, pero claro, no era una figura tan cercana.

Con los años, su padre redujo su carga de trabajo y eso ha permitido que haya una mejor relación entre ellos. Actualmente, Amaranta Ruiz es parte del elenco de la telenovela La herencia, donde interpreta a Adela Cruz, una mujer que, desde su perspectiva, representa a muchas mexicanas en su búsqueda incansable de salir adelante. En la telenovela, producida por Juan Osorio, Amaranta es hija de Rafael Inclán, lo que para ella ha sido un regalo.

“Para mí ha sido todo un descubrimiento, yo he tenido la fortuna de trabajar con muchos comediantes pero te lo juro que era una asignatura pendiente, yo lo veía en el sindicato cuando él tenía un puesto en la ANDA y decía que algún día se me iba a hacer trabajar con ese hombre. Cuando el señor Osorio me llamó para ese proyecto me dijo que tenía que aceptar el papel porque mi papá iba a ser Rafael Inclán”, contó.

Amaranta dice que durante las grabaciones logró tener una gran conexión con el actor.

“Yo tengo un padre que tiene la misma edad que él (Rafael) y que es mi mejor amigo, mi papá es un adulto mayor, mi relación con él se ha ido modificando, tengo mucha conciencia sobre la tercera edad y respeto, sin querer me di cuenta que empezaba a tratar un poco a Rafa a ese nivel, me siento su amiga, aprendo de él”, compartió.