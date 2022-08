Amanda Seyfried se arrepiente de hacer desnudos al inicio de su carrera: "Tenía 19 años"

Amanda Seyfried habló sobre las dificultades que atravesó cuando comenzaba su carrera, pues con sólo 19 años tuvo que “caminar sin ropa interior” como uno de los requisitos para actuar, y aunque desde esa época comprendió que no era una situación normal ni correcta, la actriz no manifestó su inconformidad porque no quería perder su trabajo.

En la actualidad, las denuncias por abuso sexual dentro de la industria cinematográfica comienzan a ser escuchadas y visibilizadas, derivado de los logros obtenidos por el movimiento #MeToo que, desde 2017, se convirtió en el hashtag de denuncia por excelencia, a través del que cientos de mujeres han hablado de sus experiencias relacionadas con acoso, abuso sexual, violencia física y emocional y violación, sin embargo, no siempre fue así.

Seyfried comenzó su carrera hace casi más de dos décadas, cuando protagonizó la exitosa cinta “Mean Girls” en 2004, pero en una reciente entrevista para “Porter”, la actriz de 36 años recordó (sin dar muchos detalles de dónde y frente a quien ocurrió) que, al año siguiente, se le solicitó que caminara desnuda y aunque reconoció que lo hizo, deliberadamente, se sintió muy incómoda.



Amanda Seyfried en el 2005. Foto EL UNIVERSAL, archivo

Aunque la actriz sabía que no estaba bien que se le pidiera dicha petición, la llevó a cabo para no hacer molestar a nadie y conservar su empleo, pues tenía la idea de que era la única forma de continuar en la industria del séptimo arte. A lo largo de su carrera, Amanda ha aparecido en más de 40 películas.

“¿Estás bromeando? ¿Cómo dejé que eso sucediera?”, dijo Seyfried. “Oh, ya sé por qué: Tenía 19 años y no quería molestar a nadie y quería conservar mi trabajo. Es por eso”, detalló a la revista.

Seyfried, que en la actualidad está nominada al premios Emmy, agregó que le habría gustado que, a inicios de su carrera, se recurriera a los denominados “coordinadores de intimidad”, como ocurre contemporáneamente para haber evitado esa clase de episodios: “Son un requisito en el set y los actores están en una mejor posición para hablar”, señaló.



Diego Luna critica a AMLO por dar "golpe militar a la constitución" Los coordinadores de intimidad se encargar de que no ocurra ningún evento “espontaneo” durante las escenas en donde el reparto deben tener una proximidad muy cercana, como ocurre durante los besos o apariciones en la cama. Las declaraciones de la actriz ocurrieron luego que los comentarios de Sean Bean, actor de “The Games of Thrones” y “El señor de los anillos” se hicieran públicos. El intérprete de 63 años dijo que no le gusta la presencia de los “coordinadores de intimidad” en el set, ya que arruinaban "la forma natural en que se comportan los amantes".



