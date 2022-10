¿Dónde está Amaia Montero?, esa es la pregunta que se hacen los fans de la cantante, así como amigos y gente cerca a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, quien hace una semana alertó en redes sociales al publicar una fotografía en la que aparece devastada, en palabras de ella misma: "destruída".

La intérprete, que en ocasiones anteriores se ha alejado de las redes sociales tras confesar su malestar mental, no ha dado explicación sobre esa preocupante instantánea en blanco y negro que le dio la vuelta al mundo.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribe además la artista española de forma enigmática entre los múltiples comentarios que despertó esta fotografía, publicada dos veces en Instagram.

La imagen y estas palabras llegan solo unos días después de que, con una actitud mucho más risueña anunciara en esta misma red social su retorno a la música con el quinto disco en solitario de su carrera y el primero en cuatro años.

¿Hermana de Amaia rompe el silencio?

La misma hermana de la artista confirmó que su pariente se encontraba en un estado depresivo.

“Amaia no está pasando por su mejor momento, agradezco el apoyo que le han dado a mi hermana”, mencionó Idoia Montero al programa Espejo Público. Por su parte, en una entrevista para la cadena Antena 3, Idoia aclaró que ella no es la vocera, ni la responsable ante los medios sobre la imagen de su hermana, además fue enfática en aclarar que no es la persona indicada para responder ante la prensa sobre esta situación.

En agosto, cuando Amaia cumplió 46 años, Idoia le dedicó un emotivo mensaje en Instagram, el cual acompañó con una tierna fotografía de cuando eran niñas.

"Sista, parecemos las niñas de “El Resplandor”…. Tú con la boca tan abierta y yo con los ojos tan despiertos…

Lo hemos pasado bien, mal, regular… y ahora nos entendemos. Doy Gracias por ello. No podría tener a una hermana/espejo mejor que tú. Lo más importante es que lo importante sea lo más importante por eso te quiero, y deseo que cumplas ¡muchos, muchos, muchossss más!. Ahora sopla las velas @amaiamonterooficial que nos pasamos de tiempo!".

¿Dónde está Amaia Montero?

El programa español Fiesta se puso en contacto con Marcelo Vaccaro, productor musical en América de la cantante, y mencionó al show que “había pensado que la cuenta de Amaia había sido hackeada” y, tras ello, recibió una llamada de la artista a las 4 de la mañana, que por la hora no pudo ser contestada.

El diario El Mundo informó que, tras el revuelo mediático que ha causado el hecho, Veccaro no ha podido ponerse en contacto con Montero, por lo que no conoce su paradero actual y la artista se encontraría desaparecida.

“Tras esto, Marcelo no logró ponerse en contacto con la cantante, por lo que no conoce su paradero actual en medio de este revuelo mediático”, acotó el portal informativo.

Aurelio Manzano, productor musical de la española, descartó que esta situación sea producto de una estrategia de marketing para promocionar un nuevo sencillo o álbum.

"Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing. (Sentimos) mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud”, sentenció.

Ana Torroja aseguró que muchas veces "hacerse una foto con mala luz, sin maquillar, pues todos podemos salir..." y que cree que si la cantante ha querido publicar dicha imagen es "porque se siente tranquila con ella o porque necesita algo de ella, provocar algún efecto con esa foto", consideró, según Europa Press.



*Con información de El Tiempo/Colombia/GDA

