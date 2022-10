A Alma Cero le bajaron el novio, ella y Verónica del Castillo eran amigas

Alma Cero reveló que fue ella quien presentó a Verónica del Castillo y a René de la Parra, cuando el actor seguía siendo su pareja, pues ambas eran muy buenas amigas, sin embargo, compartió que, en este momento, ya no está interesada en seguir relacionándose con la periodista por haber tomado la decisión de entablar una relación con uno de sus exnovios.

En una entrevista para “Ventaneando”, la actriz mexicana reconoció que ella y Verónica del Castillo eran amigas y que, de hecho, ella había sido quien le presentó a René de la Parra, cuando todavía tenía una relación con el actor:

“Sí, yo tenía una amistad con Vero… pero bueno, cada quien tiene sus códigos”, expresó.

Y aunque Alma reconoció que no han terminado con su amistad como tal y tampoco ha tenido la oportunidad de aclarar la situación con Verónica, ya no está interesada en hablar con ella respecto a lo sucedido.

“No tengo nada de qué hablar. Creo que cada quien hace de su vida lo que tiene que hacer, toma las decisiones que debe de tomar y cada acción tiene una reacción en este mundo. Se llama “la Ley de correspondencia y es una ley universal”, destacó.

Cuando el medio le preguntó si se había sorprendido al enterarse que su amiga y su expareja habían comenzado una relación, Alma Cero prefirió no dar opiniones, al asegurar que es un tema que ya no le concierne.

“No me meto; mira, yo soy una persona que cuando entra en la vida de alguien, cuando alguien me hace el honor de ser mi pareja, yo hacía el afuera me vuelvo ciega, y cuando la vida me pide que salga de la vida de esa persona, me vuelvo muda”.

Finalmente, la actriz dijo que cree que Verónica y René comenzaron su relación luego de que quedara todo concluido entre ella y de la Parra: “Quiero pensar que sí”, mostrándose tranquila, pues aseguró que a esta vida venimos por las historias.

¿Cómo fue la relación entre Alma Cero y René de la Parra?



Foto: Instagram

Fue en la tercera temporada de “Inseparables” cuando conocimos la historia de amor entre Alma Cero y René de la Parra, un actor y modelo mexicano conocido por su participación de producciones en Televisa y Univisión.

De acuerdo con los pormenores que la expareja compartió, durante la transmisión del reality show, su relación había comenzado seis meses atrás, época en la que René fue quien se acercó a Alma en búsqueda de una oportunidad; también fue él el primero en decir “Te amo”.

Y aunque al inicio del programa, la pareja mostraba llevar una relación sólida, basada en confianza y comunicación, la integración de una nueva pareja a “Inseparables”, cuando el show ya llevaba varios episodios al aire, fue lo que trajo los primeros problemas públicos entre Alma y René.

Cuando Julio Camejo y su esposa, la bailarina brasileña Isabela Gutman entraron al show, De la Parra se mostró inseguro, al presenciar el efusivo abrazo con que el actor cubano y Alma se saludaron, pues se dio a conocer que eran amigos desde hace mucho tiempo, situación que disgustó a René, al grado de llamar a Cero como una “mujerzuela”. A partir de ahí, su rendimiento dentro del show fue en detrimento hasta el momento en que abandonaron la competencia.

