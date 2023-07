Alicia Machado lleva ahora una vida “muy aburrida”

Alicia Machado tiene la firme creencia de que sus personajes deben reflejar la imagen de la mujer fuerte e independiente que ella representa. Y teniendo a su hija Dinorah en mente, busca constantemente ser un buen ejemplo para ella.

“No ha sido fácil porque soy madre soltera y he estado sola en esa parte, pero tengo una hija de 15 años, en Miami, mexicoamericana, de mamá latina, inmigrante, tengo todas las palomitas para que seamos discriminadas, entonces, el ejemplo sí es importante, por eso ahora llevo una vida muy aburrida”, comentó la modelo y actriz.

Alicia cree que incluso debe cuidar a su hija de ella porque, si quiere formar una buena mujer, debe predicar un buen ejemplo, por eso lo sigue al pie de la letra tanto en su trabajo como en su vida privada.

“Creo que por eso no me he casado, hoy yo pido cosas que no se pueden comprar, eso sí, absténganse borrachos o con adicciones”.

Ama de casa reprimida

En el momento que llegó a sus manos el libreto de “Amores compartidos”, de la saga Amores que engañan, lo leyó con avidez y en menos de una hora decidió decir que sí.

En la serie da vida a Sabrina, que tiene dos hijos y un marido perfecto, (Francisco Gattorno) pero, a raíz de un infarto de él en el extranjero, descubre que sus viajes no son de trabajo, sino para visitar a otra mujer.

“Sabrina es un mujer no muy alejada a mis principios como persona, me gusta que los personajes tengan que ver conmigo, o con algo que quiero expresar. Trato de ser congruente con mi figura como celebridad”, dijo sobre este capítulo que se estrena el 22 de julio por Lifetime.

Sabrina es un personaje que la saca de su zona de confort, donde había realizado grandes villanas y mujeres empoderadas, pero esta vez pusieron en sus manos a una ama de casa sometida a su esposo, quien no la deja crecer pero, al descubrir el engaño de que había sido víctima, toma las riendas de su vida.