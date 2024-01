Alfredo Adame y La Divaza se besan en la boca dentro de "La casa de los famosos"

Han pasado pocas horas desde que comenzó la cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo y ya han pasado momentos controversiales como el tremendo beso en la boca que se dieron el actor Alfredo Adame y el influencer La Divaza.

“Cierra los ojos y para el pico”, le dijo el histrión a su colega y al poco rato se le acercó para darle un beso en los labios con lo cual todos se emocionaron y saltaron por este reto que cumplieron.

Momentos después el conductor Nacho Lozano le preguntó a La Divaza: “¿a qué saben los besos de Adame?”, por lo que le respondió de la siguiente manera:

“Siempre hay una degenerada que quiere al viejito; hay que comer de todo”, algo que causó gracia a los participantes”, expresó la celebridad de internet, mientras que el presentador comentó:

“Su mamá le dijo antes de venir: Adame era mi galán, entonces se aprovechó”, mencionó el polémico actor.

Pedro Luis Joao Figueira Álvarez más conocido por su nombre artístico La Divaza, es un youtuber, celebridad de internet y actor venezolano-mexicano, reconocido por ser uno de los primeros youtubers de Venezuela en alcanzar popularidad internacional.

Leslie, novia de Emilio encara a Adame sobre Wendy

Otro momento que vivió Adame en el arranque de este encierro fue la confrontación con la novia del actor Emilio Osorio: Leslie Gallardo, quien señaló que cuestionó a Adame pos sus comentarios sobre Wendy Guevara.

La exparticipante de “Acapulco Shore” platicó con sus compañeros de habitación a quienes les relató lo que dijo el también conductor, quien argumentó que en el pasado tenía un programa en el cual apoyaba a los trans, a los gays y “a ese tipo de cosas”, dijo.

“Cuando yo vi esa entrevista (en donde Adame habló mal de Guevara) dije: si para ti Wendy no es una mujer, tú para mí no eres un ser humano, así de sencillo, para mí son hipocresías que digas que apoyas y que digas que estás dentro de la comunidad. Mi hermano es transexual, voy a levantar la voz y si no me parece te lo voy a decir", reflexionó Leslie.

Alfredo le respondió a Leslie que fue Wendy quien comenzó con el pleito al llamarlo “p…to chico”, con lo que "lo destruyó", según Gallardo.

“Si tú atacas, vas a responder de la misma forma porque le dio en su ego, discúlpame pero si tú hablas de mí yo te voy a partir tu madre”, concluyó la joven, exparticipante de "Acapulco Shore".





