Alfredo Adame: “Wendy es ignorancia sin talento”

El actor Alfredo Adame no ha ocultado el odio que le tiene a la influencer Wendy Guevara y, a pesar de todos los comentarios que ha emitido, afirmó que él no es transfóbico y que respeta a la comunidad LGBT+.

“¿Por qué alguien diría que mis comentarios son con transfobia? La bronca no es con la comunidad LGBT+, ni con los transexuales, sino el problema es con este tipo”, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL, refiriéndose a la youtuber a quien describió como “gordo feo”.

En estos momentos Adame está aislado en un hotel de Santa Fe, en la Ciudad de México, en donde esperará hasta mañana, cuando ingrese a La casa de los famosos, de Telemundo, en su cuarta temporada, donde convivirá con La Bebeshita, La Divaza y Alana Lliteras.

Estando en este encierro previo al show de telerrealidad, se tomó unos minutos para platicar sobre el conflicto que trae con Guevara.

“La gente me respeta, tan así que salieron mis declaraciones y nadie dijo: ‘Adame es un transfóbico’, sino que las personas del público expresaron ‘se lo merece’, porque saben que hablo con la verdad y no ataco mientras no me ataquen, nada más me defendí. La gente dice: tiene razón, qué bueno que le contestó”.

Al preguntarle si Wendy Guevara le cae mal, respondió: “Wendy me cae en la punta de... ”, mientras que la ganadora de La casa de los famosos México contestó que no le daría publicidad a nadie, incluyendo los comentarios del actor, quien dijo:

“Imagínate la clase de mediocre, de poca inteligencia que tiene para decir que no me iba a dar fama, cuando soy el hombre más famoso de este país. Yo no lo considero una mujer, a quien sí es a Kimberly “la más preciosa”, Paola Suárez, a quien golpearon, ellas sí son mujeres, pero a este macho (Wendy) no”.

Adame afirmó que el primer error que cometió la integrante de Las Perdidas fue haberse prestado a Televisa, pues opinó que no tiene preparación, ni talento, ni habilidades, ni destrezas cognitivas.

“No ganó por inteligente, ni por ser gracioso, sino por hacer nada, no dijo cosas sabias, absolutamente nada, no tiene ningún atributo, es desagradable su tono de voz, es pura ignorancia y todo el rollo”.

En otros temas, defendió a Anette Cuburu contra el encontronazo que ha tenido con Andrea Legarreta.

“Con los ojos cerrados meto las manos al fuego por Anette, es una dama, una señora, una madre de familia, un mujerón, preparada, con valores, principios y escrúpulos, a sus papás los conozco hace 30 años, todo lo que dijo es verdad”.