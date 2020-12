A Alfredo Adame no le interesa ver a Andrea Legarreta

Ahora que Alfredo Adame comenzó con su proyecto de YouTube llamado “La ley de Adame”, asegura que irá en contra de lo que sucede en programas de televisión abierta como “Hoy”, que considera ha fracasado en presentar temas de interés. “A mí la verdad no me interesa ver a Andrea Legarreta en sus batallas, ver a los conductores en ‘ya te cargó el payaso’; no están entregando nada”, afirma. Según recuerda, cuando él participó en este matutino tenían grandes alcances de rating porque había temas importantes para el público. “Ahora todos son como si fueran para ellos, de chistes locales que nadie entiende y además no tienen contenidos inteligentes ni de importancia“, afirmó el actor y conductor mexicano.

Itatí Cantoral recuerda a su mamá

Itatí Cantoral, además de cantarle a la Virgen María en la Basílica de Guadalupe, comenta que el tema “La Guadalupana” se lo dedicó en esta ocasión a su mamá Itatí Zucchi, quien falleció hace poco.

“La hice con mucho más cuidado, porque se la dedico a mi madre que sé que está descansando en el cielo y ella quería que yo la volviera a grabar, así que se la dedico a mis dos mamás, a la mamá Virgen María y a mi mamá verdadera. Cuando se hizo viral, ella me dijo: ‘tienes que volver a hacer ese tema’”. Efectivamente, hay una versión anterior de “La Guadalupana” que circula en internet y en la que Itatí hace un voz ronca y arrastra los versos del coro. En la nueva versión, por cierto, su hija es la que interpreta esa parte.

Scanda se corta el cabello otra vez… y otra vez no le quedó bien

Sin pena fue como Tiare Scanda compartió en sus redes sociales su nuevo corte de pelo, uno que ella solita se hizo y que, de acuerdo a sus propias palabras, no quedó muy bien que digamos, aunque es la segunda vez que lo intenta en este tiempo de pandemia.

