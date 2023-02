Alfredo Adame ignora a Andrea Legarreta, pero le desea suerte a Erik Rubín

Vaya respuesta la que dio Alfredo Adame cuando se le preguntó su opinión acerca del rompimiento de Andrea Legarreta y Erik Rubín, pues deseó suerte al cantante en esta nueva etapa en su vida, no así a la conductora, de quien antes se ha expresado mal, incluso diciendo que había tenido una relación con un productor de Televisa.

“Ni modo, así son las cosas, como público me vale madres, a mí Andrea Legarreta me vale madres, Erik Rubín es un tipo al cual estimo mucho, es un tipo muy talentoso, muy buena persona, gente muy padre, la otra no me interesa en lo más mínimo”, contestó el actor saliendo de las instalaciones de San Ángel en donde indicó que tendrá un proyecto muy pronto, un reality del que pronto dará noticias.

A Érika Buenfil no le molesta que la relacionen con Emmanuel Palomares

La actriz Erika Buenfil ha declarado últimamente que no ha tenido suerte en el amor, hubo algunos medios que la relacionaron junto con su colega Emmanuel Palomares con quien apareció en algunos clips en redes sociales, pero finalmente aclaró la duda. “No, por favor, ya está dicho, no andamos”, expresó sonriendo y tomando con buen humor este tema. “No me molesta, pero no andamos”, aclaró la protagonista de la telenovela “Perdona nuestros pecados”.



Foto: Instagram



Enrique Iglesias se le adelanta al festival Tecate Emblema

Este jueves se reveló el cartel oficial del festival Tecate Emblema con la sorpresa de que el español Enrique Iglesias será uno de los artistas principales sin embargo parece que el intérprete de “Héroe” se le adelantó al anuncio oficial porque un par de horas antes de que saliera a la luz el cartel él ya había puesto una historia en su cuenta de Instagram en la que escribió “México, ¡estoy emocionado!, ¡nos vemos en mayo!” y precisamente el festival es en ese mes en la Ciudad de México.



Foto: Instagram