¿Alfredo Adame hubiera sido el productor de Hoy?

Cuenta el conductor que así hubiera sido, pero no le dieron el programa por querer sacar a Andrea Legarreta del programa matutino. Dice que si él se hiciera cargo de la producción, elevaría los niveles de audiencia y sería todo un éxito y reitera que estaría afuera. “…Cuando me dijeron: ‘te lo damos y qué cambios harías’, lo primero que dije fue: ‘correr a Andrea Legarreta’ y eso me costó que no me lo dieran…y si se van y me lo dan, claro que le entro y los pongo con 18 puntos de rating como lo tenían…nada más me quedo con Galilea Montijo y el Negro Araiza…”

Devuelven perrito a Lidia Ávila

Dicen que la esperanza muere al último y quien ya lo comprobó es la cantante Lidia Ávila. La integrante de OV7 agradeció por el apoyo durante el tiempo que estuvo buscando a su perrito Hugo, el cual desde julio estaba desaparecido y por quien incluso se ofrecía recompensa de 10 mil pesos. Parece que un buen samaritano se apiadó de Lidia y le regresó a su mascota. "No cabe duda que nuestros angelitos nos aman mucho y que ya estaba de Dios que Hugo regresara", expreso. ¡Triunfo para los perritos!

Hacen negocio con muerte de Iron Man

Muchos lloraron con la muerte de Iron Man en la última entrega de Avengers, pero como todo se presta para negocio, ya existen máscaras con el rostro destrozado de Tony Stark (Robert Downey Jr.) para las próximas fechas de día de muertos y brujas en Estados Unidos.

