Alfredo Adame cuenta su versión de los hechos, fue golpeado sólo por hacer una buena acción

Lo único que Alfredo Adame habría hecho esta mañana para ser golpeado por dos desconocidos, que ahora están detenidos, fue preguntarle a un joven que estaba desesperado, si necesitaba ayuda.

El actor, en declaraciones a la prensa, antes de ir al hospital donde será valorado su ojo derecho visiblemente lastimado, relató que todo comenzó cuando, mientras revisaba unos rines, escuchó sirenas de patrullas y ambulancia y al preguntar lo que había pasado, se enteró habían asesinado a un policía cerca.

Una vez que pasó por el lugar y ya en la puerta de su hogar, vio a un hombre de unos 30 años de edad, portando chamarra naranja, quien llegó pidiendo ayuda, al tiempo que observó a una mujer herida bajando de un auto.

Como la ambulancia estaba cerca, auxilió a la mujer e instantes después de ser atendida, Alfredo se volvió a acercar al joven de chamarra naranja, quien también aseguraba habían asesinado a su hermano, para preguntarle lo que había pasado.

Fue cuando dos personas, uno de chamarra blanca y otro en moto, que acababan de llegar, le dijeron que se largara y dejara de estar de chismoso.

"Uno me dio entonces un puñetazo que evadí, me dio una patada; se da la media vuelta y me le dejo ir yo y él se va para atrás, no le quiso entrar a los golpes", narró.

"De pronto llega el otro por atrás y me da un campanazo con todo, creo era con un bóxer o algo así y me abre todo esto (parte de la frente), no sé si la retina también se desprendió", agregó.

La policía detuvo a los agresores, quienes están detenidos por el momento. Adame ha sido trasladado a bordo de una patrulla a un hospital del sur de la Ciudad de México, para ser valorado médicamente.

