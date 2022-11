Alfredo Adame y el periodista Gustavo Adolfo Infante protagonizaron una nueva polémica en redes sociales, luego de que el brujo Jorge Clarividente revelara que el actor pretendía hacerle un trabajo de magia negra al conductor de “El minuto que cambió mi destino” para provocarle un fuerte accidente.

Fue a través de su perfil de Twitter que el comunicador reaccionó a los comentarios de Clarividente: “Me entero que Alfredo Adame pretende que un brujo, Jorge mate. Esto sí me parece muy serio”, escribió.

Resulta que Jorge, realizó una transmisión en vivo en donde hizo comentarios acerca de Adame, entre los que resaltó el supuesto pleito que también ellos tendrían debido a que este decidió trabajar con Carlos Trejo, el “Cazafatasmas” con quien el actor tiene una enemistad desde hace una década.

“Te voy a decir algo Adame, tu estas muy molesto conmigo y me dejaste de hablar por algo: Yo te hice una limpia, te hice cosas bonitas y educadas como debe de ser de un verdadero espiritista” dijo y agregó: “Estas molesto porque a mí me invito a trabajar el señor Carlos Trejo y no tengo por qué negarme a toda la gente que ocupa de mis servicios”, sentenció.

El especialista contó que, supuestamente, la molestia de Adame en su contra también iba relacionada con las invitaciones que le ha hecho Infante para ir a su programa.

“Tu querías que yo te ayudara a ser un trabajo de brujería pero fuerte para que le diera al señor Gustavo Adolfo Infante. Te dije que a mí no me gustaba hacer ese tipo de trabajos con la gente que en realidad tiene un buen corazón”, externó.

Las aparentes intenciones de Alfredo al hacerle "brujería" al presentador eran para que tuviera un accidente que lo llevara hasta su muerte, por lo que Jorge aseguró que saldrían a la luz las pruebas.

“Quiero que toda la gente sepa que al señor Gustavo Adolfo Infante le están haciendo brujería tanto Adame como Sergio Mayer”, dijo, por su parte comentó que está muy molesto con el conductor porque insulta a las mujeres.

Dicho video llegó hasta las redes del conductor donde el especialista también le escribió que tenía muchos detractores.

“Disculpa mi estimado Gustavo, me apena, pero tengo todas las pruebas. Quería quitarte del camino a través de un grave accidente. Tienes muchos detractores sólo por hacer periodismo de verdad. En el aspecto de brujería yo me encargo de eso”, posteó.

Hasta el momento, Alfredo no ha negado o confirmado la versión.



