La golpiza que sufrió Alfredo Adame no sólo ha provocado memes en las redes sociales, también comentarios y "burlas" de colegas en los medios, como es el caso de Arath de la Torre, quien gracias a la caracterización, quedó igualito a Adame tras los golpes que le dieron hace unos días en Tlalpan.

Arath compartió en Instagram una serie de fotografías en las que se observa su transformación.

"Hoy amanecí muy madreado", escribió en la primiera imagen en la que se observa uno de sus ojos morados.

En una segunda foto, más caracterizado, Arath luce como Alfredo Adame, mismo peinado, misma forma de la boca y mismo golpe morado en el ojo.

Se trata de un nuevo personaje que se suma al programa de parodia "El privilegio de mandar"; Alfredo Adame y su reciente drama, del que salió muy lastimado del rostro y con riego de perder el ojo, aparecerá en el pantalla chica para hacer reír al público.

El conductor de 64 años aún se encuentra delicado del ojo, informó que perderá la visión entre un 20 y 30 por ciento y cada seis meses seguirá teniendo revisiones médicas para evitar que se le forme un glaucoma de por vida.

Adame, otra vez enojado

En entrevista con EL UNIVERSAL dijo que tenía miedo de perder la visión: "Sí claro, al principio cuando llego al hospital y me dicen el primer día que la presión normal de un ojo es, si no mal recuerdo, entre 26 o 24% y me dicen que tengo 33% y al día siguiente 44%; sí tuve miedo porque no veía nada y todo eso, son 18 puntadas aquí arriba (del ojo derecho), más otras siete y ocho aquí abajo, tuve miedo de perder el ojo", externó.

Adame se mostró molesto con MaryFer Centeno luego de que la famosa grafóloga analizara el video en donde el actor tuvo el pleito que le dejó el ojo morado y fracturas en el rostro, pues despotricó contra ella arremedándola e incluso expresó que es “Cuqui la ratita”.

*Con información de Armando Pereda/EL UNIVERSAL.

