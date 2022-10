Alfredo Adame afirma que le llaman para amenazarlo

Alfredo Adame asegura que ha recibido amenazas de muerte en WhatsApp desde su reciente pleito con dos sujetos afuera de su domicilio, que le provocaron fracturas en varias partes de su cara, incluido su ojo derecho.

“¡Claro que le tengo miedo a las personas que me golpearon! Me llegaron amenazas de muerte, el abogado ya las tiene y las van a presentar en el juzgado”.

Hace alrededor de dos años, dijo, lo contactó una persona con el mismo número, diciendo que era hacker y ofreciendo entrar a las cuentas de Carlos Trejo y Rey Grupero, trabajo por el que quería cobrar 50 mil pesos al mes.

“Le dije: ‘no me interesa’, pero siguió fregando hasta que un día le dije que no le daría un quinto; ahora de un teléfono de Cuernavaca me llegan mensajes diciéndome: ‘perro, te voy a matar, no sabes con quién te metiste’”.

Adame, quien ayer fue al hospital, indicó que aún tiene el ojo inflamado y que los médicos no han podido entrar a la retina.

“No se sabe si tengo desprendimiento de retina o no, pero cuatro fracturas están detectadas”.

Adame expresó su molestia ante el manejo de los medios de lo sucedido el pasado 28 de septiembre a fuera de su casa.

“Personas que no son otra cosa que lamebotas de Gustavo Adolfo Infante sacan informaciones falsas y tonterías, entre ellas MaryFer Centeno, vieja ridícula”.

La grafóloga dijo en un programa de revista que Alfredo se rió “de forma monstruosa” cuando él estaba hablando del policía que murió en la escena que Adame comenzó a grabar antes de ser agredido por los dos familiares de la víctima.

“Luego sale Carlos Jiménez y dice que tiene el video completo. ¿Por qué esa cámara no toma el frente de mi casa? Ahí inició la bronca, donde el cuate me ofende y me tira el puñetazo”, dijo Adame sobre el reportero del noticiero C4 en alerta.

El actor, quien tuvo una junta con sus abogados afuera del hospital, acordó que le pondrá una demanda a Carlos Jiménez “por tendencioso”. En su próxima audiencia en un mes, Alfredo integrará un documento donde se reafirma que lo agredieron.