Alfonso Obregón, la voz de "Shrek", sabía que tenía acusación por agresión sexual

Alfonso Obregón, la voz de "Shrek", que fue detenido por las autoridades capitalinas por presunta agresión sexual, contó en diciembre pasado que una alumna lo había acusado de este hecho por algo que le dijo en una de sus clases.

El actor aseguró que lo único que hizo fue decirle a una joven “aprieta el cu…” en un ejercicio.

La declaración forma parte de un video de youtube subido por la cuenta "La Zona Tranquila", en la que al histrión se le cuestiona su no participación en el filme "Pollitos en fuga 2", donde daba voz a la Rata Fetcher.

Obregón entonces recuerda que sí grabó su parte para el filme, pero entonces detalla que una comisión de la Asociación Nacional de Actores llamó a Netflix para informarle de los señalamientos, por lo que la compañía streaming había decidido entonces regrabar los diálogos con otro actor.

“Lo grabé (al personaje), pero resulta que hay una comisión en la ANDA; una comisión de Género que como la inquisición se ha dedicado a acusar de acoso y agresión sexual a todo mundo y yo estoy acusado de agresión sexual”, dice Obregón al inicio.

“Lo único que hice fue decirle a una niña en un ejercicio ‘aprieta el cu’.. esa fue mi agresión sexual ¿no?; (lo que) a mi me hizo mi maestra de canto, mis maestros de actuación, para ella fue agresión”, agregó.

Obregón detalló que el papá de la joven es abogado, el cual comenzó a atacarlo y decir mentiras sobre el caso.

“Se dedicó a mentir (de) que yo le pellizqué los glúetos, que yo le puse la mano en el pecho, que a otra niña le metí la mano en la ingle, una bola de mentiras. Me amenazó el señor, de que sabía donde vivía, que me tenía localizado y que de hecho me había acompañado varias veces al aeropuerto.

“No me molesta que me quiten mi trabajo de "Pollitos en fuga", no me afecta, no me molesta, creo que lo me saca de onda es que permitamos que un grupito de personas que tienen un pequeño poder crucifiquen a la gente, la metan a una hoguera y la quemen y sobre todo que sean mentiras”, destacó.

Y subrayó que el caso ya se había resuelto, fallando a su favor la fiscalía capitalina, cuyos agentes lo detuvieron ahora en el aeropuerto capitalino.

Hasta el momento se desconoce si su detención fue por el caso narrado por él mismo en diciembre o es otro señalamiento.

“Ya estuve en la fiscalía, mis abogados y yo estuvimos en la fiscalía, y la fiscalía ya dijo ‘esto no procede, no hubo agresión sexual, no hay necesidad de terapia, no hubo trauma psicológico, no hay necesidad de indemnización, esto no procede, se acabó’. Ya demostraron que los que mienten es la niña y su abogado, entonces yo no tengo bronca en hablarlo abiertamente”, precisó en esa ocasión.