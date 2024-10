Morelia. “¡Llegué safe!”, bromeó esta noche Alfonso Cuarón ante decenas de jóvenes asistentes en una sala de cine de esta ciudad, en el marco del festival que se desarrolla en la capital michoacana.



La expresión beisbolera hace referencia al corredor que prácticamente llega a una base casi al mismo tiempo de que otro jugador haya recuperado la pelota. No bien había pisado esta tierra, cuando el director de "ROMA" e “Y tu mamá también” se dirigió a la sede principal del certamen para presentar el filme “Charles, vivo o muerto”, del realizador suizo Alain Tanner (1929-2022).



“Es un cineasta que quiero mucho y es alguien que casi nadie conoce. Ha habido muchos artistas que han desaparecido de la conciencia humana, como Bach (Joan Sebastián) que despareció por 300 años o como Vivaldi, que fue descubierto hasta el siglo 20. Tanner desapareció de la mente de los historiadores y para mi tuvo un gran impacto cuando lo vi de adolescente. He platicado con varios colegas y muchos no lo conocen", añadió.

Tanner fue un director que logró una filmografía de 30 títulos, siendo “Lesa apprentis” (1964) su primer largometraje y terminando su carrera para la pantalla grande con “Paul s’en va”, de 2004.



La influencia del realizador europeo fue tan grande, que por el título de una película decidió llamar a su primogénito como Jonás, quien ha dirigido los filmes “Desierto” y “Chupa”.



Cuarón se encuentra en esta ciudad donde este jueves presentará oficialmente en México la serie “Desprecio” (“Disclaimer”, nombre original), recién estrenada en Apple TV+. Se trata de una producción de 7 episodios protagonizada por Cate Blanchett y Kevin Kline.

