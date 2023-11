Alex Hoyer enfrenta a quienes dicen que está con Danna Paola por interés

Alex Hoyer no cae en provocaciones y, en cambio, asegura que ya está acostumbrado a los comentarios negativos que se hacen de él, pues durante el último viaje que emprendió con su novia, Danna Paola, a Sevilla recibió muchos comentarios negativos en redes sociales, en los que usuarios escribieron que si pudo viajar a la región fue sólo porque su pareja tiene los medios para llevarlo, debido a que el cantante ha tenido mucho menos éxito que ella.

Antes de darse cita en el Flow Fest anoche, Alex Hoyer se presentó en un evento de la revista "GQ" y, durante su paso por la alfombra roja respondió a una de las preguntas de la prensa, la cual se ha convertido en tabú dentro de su relación con Danna Paola, pues desde que los jóvenes dieron a conocer que eran novios, no han faltado los comentarios que aseguran que el motivo por el que el cantante la conquistó fue para sacar provecho de la gran fama que goza.

Sin embargo, a Alex le tiene sin cuidado de lo que se diga de él, por lo que aseguró que no tenía ninguna respuesta ni explicación que darle a las personas malintencionadas:

"Nada, no les respondería nada. Cada quien es libre de opinar lo que quiere y de opinar lo que ve, a mí esos comentarios no me preocupan en lo absoluto, ya también tengo muchos años dedicándome a esto y, desde que comencé, he recibido comentarios muy negativos, no es nada nuevo, no es nada que me estrese, no les diré nada; nunca les he respondido ni les voy a responder, cada quien tiene derecho a tener su opinión", destacó.

Para Hoyer, de 26 años, lo más importante es enfocarse en su carrera y en apoyar los proyectos de Danna, por ello, también negó que a pesar de estar muy enamorados, tengan planes de hacer una familia juntos, pues hace poco, el padre del cantante el músico Néstor Daniel Hoyer, dio a entender la dicha que la causaría que la pareja diera el siguiente paso y le dieran la dicha de tener un nieto más.

"Mi papá es la persona más amorosa del mundo, el ser humano que tengo la bendición de que sea mi papá, por el amor que tiene él y el que le tiene a sus nietos, por eso sé que para él un nieto más no es mala idea, él ama a los niños y ama dar amor, pero ahorita ni pensar en un hijo, imposible, tenemos muchos sueños, metas, individual y como pareja", detalló.

Otro de los temas a los que el músico contestó fue sobre el episodio de violencia que Danna vivió cuando fue novia de Eleazar Gómez, situación que denominó como "reprobable".

Danna y Alex tiene una relación que, sin conocer la fecha exacta, comenzó en 2020, sin embargo, se conocieron dos años antes, cuando un amigo en común los presentó durante los Latín Grammy de ese año, pero no fue sino hasta la pandemia que su vínculo se estrechó y los llevó a mantener un noviazgo por dos años, sin que nadie lo sospechase, hasta que en 2022 confirmaron que estaban juntos con una publicación en sus redes sociales y por las fotografías, publicadas por un paparazzi, donde fueron captados juntos en Ibiza, España.

