Alex Fernández disfruta ser papá

El cantante más joven de la dinastía Fernández, Alex, celebra su nueva etapa como padre de Mía, fruto de su relación con Alexia Hernández.

“Yo estoy vuelto loco, Mía me trae embobadísimo, siempre quiero estar con ella, lo disfruto como no tienes idea”, compartió Alex a EL UNIVERSAL.

“Es algo que no se puede describir hasta que te pasa, es increíble cada momento, cada cosita que va haciendo; no manches, ya rueda, ya se mueve sola en su cuna”, comentó Fernández entre risas.

Algo que marcó al intérprete como padre fue que su hija comenzó a reconocerlo, al verlo.

“Al principio me veía y pues no, era cualquiera, pero ahora ya me ve y ya me hace fiesta, grita, se emociona, y eso imagínate, te vas al cielo, es indescriptible”.

Alex recordó el conflicto que tuvo con su abuelo, quien falleció en diciembre del año pasado; cuando se enteró que su nieto tendría un hijo, el deseo del Charro de Huentitán era que Alex nombrara a su hijo Vicente.

“Él siempre dijo que era como mi segundo papá, con decirte que cuando supo que iba tener un bebé quería que le pusiera Vicente; finalmente tuve una niña y no tuve que atravesar ese problema”, dijo.

El vínculo y la ausencia de Chente

Para Alex Fernández, uno de los principales pilares en su carrera fue su abuelo pues, desde que era un niño, Vicente Fernández vio potencial para formarle una carrera artística.

“Éramos todos los nietos chiquitos y mi abuelo nos dijo en un 10 de mayo que le grabáramos una canción a nuestras madres, y cuando la hicimos fue cuando me dijo: ‘yo te voy a grabar un disco’, desde ahí empezó todo”, rememoró.

Incluso recordó que cuando ya iba a comenzar su carrera tuvo que dejar de lado las oficinas donde su padre, Alejandro, El Potrillo, maneja sus empresas.

“Él no me quería dejar cantar, porque entonces ya no iba a poder estar en las oficinas, y me dijo: ‘si vas a cantar te corro’, y yo le dije ‘no, pues yo renuncio’”.

Por ese apoyo y cariño como abuelo es que la partida de “Chente” fue complicada.

“Fue difícil, pero actualmente sigo hablando con él, le pido que me acompañe, que me guíe en todos mis conciertos, en mi carrera, y afortunadamente la familia se encuentra mejor”.

En ese aspecto, la llegada de Mía, explica, ayudó a solventar la ausencia de su abuelo.

El cantante está promocionando su más reciente sencillo “La mejor decisión” y se prepara para ofrecer un concierto en el Teatro Metropólitan el próximo 3 de noviembre.