Alemán incrementa el flow del Palacio de los Deportes

Entre gritos y aplausos fue como recibieron a “Alemán”; su publico lo esperaba con deseos de cantar y corear sus rimas. El concierto dio inicio a las 20:30 horas cuando el cantante de rap preguntó a sus seguidores si se encontraban listos, mientras del escenario salían flamas que llegaban hasta el techo:

“Todo esto es por ustedes, cabrones; este concierto es gracias a ustedes y se los dedico a todos losque hoy están aquí en el Palacio de los Deportes”, dijo para dar comienzo al concierto.

Alemán invito al escenario a “Fantasy” el cual encendió al publico y comenzaron a gritar todos en coro su nombre. La pirotecnia en el escenario iba acorde con las canciones de “Alemán”, y al fondo tres grandes pantallas de led reflejaban ilustraciones de sus rimas. Con un conjunto de bailarines y diferentes coreografías el flow se incrementa arriba y bajo el

escenario, pues el suelo temblaba por los saltos de todos los fans.

“Esta vivo el Palacio, esta vivo México, quiero verlos a todos brincando cabrones”,dijo Alemán.

El slam no se hizo esperar pues cuando el rapero bajo con el publico, la locura y el desenfreno se hicieron mas presentes que nunca. “Hay que vivir felices cabrones, vamos a iluminar el cielo, la luz arriba con todos los que no están con nosotros”, expresó el cantante.

Mientras todos los asistentes encendían las linternas de su celular para poder iluminar la penumbra como el cantante lo dice. Con muchos invitados o carnales como los llama el rapero, pertenecientes a “Home Grown” dentro de las sorpresas de la noche estuvieron “Fantasy”, la novia del rapero “Akasha” y “Cozy Cuz”.

Lo que encendió al publico fue cuando el rapero subió a sus compitas, un grupo de niños del publico que cantaban y gritaban “Pues que Pues” con admiración y una gran felicidad.

“Flow México las palmas van en el aire, mas fuerte, hasta arriba que escuche”, grito el rapero. El rapero interpretó -a lo largo de la noche- aproximadamente 50 de sus mas icónicos temas como ño son “Como Diamante”, “Pues que Pues” y “Humo en la Trampa”.

La sorpresa de la noche fue cuando Alemán anunció una nueva canción inédita, con la colaboración de Ximena Sariñana quien subió al escenario con todo el estilo y el flow de la noche. “Un grito fuerte para Ximena, cabrones, ¿Les gusto la sorpresa?, un fuerte aplauso y esperen esta canción por todos lados”, indicó.

Otro invitado al escenario fue “Big Soto” con quien interpretó su icónica canción “Humo en la Trampa”, lanzada en el 2019. En la cumbre del escenario de pronto apareció una camioneta y Alemán en el techo mientras interpretaba “El Huracán”: “Gracias por todos los regalos que me dan, cabrones- Hoy es el día en que por fin mande ha hacer la cadena oficial de Alemán, quiero compartir este momento que me llena de orgullo y me la voy a poner por primera vez aquí con ustedes “expresó con emoción el cantante.

Además, el rapero aprovechó para anunciar de su gira por Estados Unidos, mientras el público coreaba su nombre: “En Estados Unidos les voy a decir ya llegó México, hijos de su pinche madre”, gritó.

Conmovido, el artista señaló que se siente muy orgulloso del camino que ha recorrido pues -antes de vivir del rap- vendía sudaderas, por lo que puntualizó lo importante que era para él presentarse esa noche en el Palacio de los Deportes. “Lo único que tienes que hacer para lograr sus sueños es que les valga verga lo que dicen los demás”, Al cierre del concierto, las y los asistentes reventaron en emoción cuando Alemán pidió un fuerte aplauso para la ciudad de México.

“Ya nos vamos ciudad de México, así es mi querida ciudad, quiero un fuete aplauso para todos mis hermanos de “Home Grow Mafia”, pero también para utedes”dijo el cantante. Para seguir sorprendiendo a sus fans el rapero apareció en una grúa del otro lado del escenario, mientras hacia su icónico grito y su Dj hacia mezclas de sus bits. “Vamos a hacer el slam mas pasado de verga aquí en Palacio de los Deportes”, se despidió.

La presencia en el escenario de Lupillo Rivera hizo que los asistentes se conmocionaran con la interpretación de “Grandes Ligas”.

Al finalizar el concierto, Alemán recibió un reconocimiento de platino por las escuchas en México en todas las plataformas de streaming. “Todos estos premios son de ustedes cabrones,que siga la fiesta. Muchas gracias por acompañarnos cabrones este día quedara para la historia”, remató.

