Alejandro Gou reabre al teatro con espectáculo híbrido

Alejandro Gou comenzará con su proyecto de espectáculos híbridos este 23 de octubre. El productor eligió "Champions of Magic" como el primer show que presentará en formato digital y simultáneamente presencial desde el Centro Cultural Teatro I.

Se trata de un espectáculo creado en Reino Unido y producido por Alex Jarrett donde se realizan actos de magia e ilusionismo acompañados de una gran producción, con capsulas de agua y fuego e incluso helicópteros.

“Se reunieron todos los ingredientes para poder hacer un show híbrido, es una prueba piloto gigantesca, pero creo que estamos con los aliados correctos y el espectáculo correcto; estamos invirtiendo mucho dinero y dependemos del público para comunicar el gran esfuerzo que estamos haciendo de arriesgarnos a traer un show tan grande durante una pandemia”, dijo en conferencia Alejandro Gou.

La presentación estaba planeada desde antes de la pandemia, por lo que parte del equipo ya se encuentra en el CCTI, como los contenedores que se utilizan para algunos de los números. Sin embargo el reto para el productor mexicano recayó en apoyar el traslado de los magos desde distintas partes de Europa y afrontar la normativa de vender sólo el 30 por ciento de las entradas, es decir 600 boletos de los dos mil doscientos que tiene de capacidad el recinto.

Durante la presentación se utilizarán 10 cámaras, grúas y dollies para transmitir en formato full HD a través de la plataforma Cinépolis Click del 23 al 25 de octubre.

“Es el inicio de una alianza que esperamos sea fructífera y de largo plazo como una respuesta para tratar de ofrecer una experiencia acorde a nuestra realidad, creemos que es algo que puede sobrevivir al paso del tiempo y acompañar muchas producciones porque es una experiencia complementaria, más que sustituta”, afirmó Marco García, director de la plataforma de cine.

Gou aseguró que este es sólo el comienzo de una colaboración con la que planea presentar todas sus producciones: “A oscuras me da risa”, “Hoy No Me Puedo Levantar” y “El cuarentenorio cómico” son algunas de las obras que planea poner en marcha.

“Mis teatros están preparados, hemos invertido muchísimo dinero en la sanitización, la tenemos antes, en el intermedio y después de cada función; todas las medidas, hemos cambiado el aire acondicionado y para el streaming les garantizamos que no se cae la transmisión y la calidad del audio. Queremos arriesgarnos, tenemos que reactivarnos y no quedarnos en casa”, dijo el productor mexicano.

Para el show se tienen contemplados números de escapismo e incluso un truco que las personas podrán realizar desde sus casas. Gou eligió este proyecto porque se considera un amante de la magia, mientras que la compañía se ha apoyado de esta alianza para poder retomar su actividad artística.

“Hemos sido muy selectivos con nuestro retorno y quisimos hacerlo con Cinépolis y Gou, porque queremos revelar lo que realmente sucede en el escenario. No podemos hacerlo con una cámara web, no podemos hacerlo con un camarógrafo, sino diez cámaras. Tiene que ser una producción completa, me refiero a que no podemos entregar bajo la marcha, por eso no lo habíamos hecho antes”, dijo Alex Jarret, productor de Champions of Magic.