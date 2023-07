Alejandra Ley cumple uno de sus más grandes sueños

El escenario del Teatro Silvia Pinal fue el lugar donde Alejandra Ley cumplió uno de sus sueños la noche de ayer, el de sentir por unos minutos que era parte del musical "Chicago", luego de dar vida al personaje de Mama Morton, la celadora de la cárcel donde están las asesinas Velma Kelly y Roxie Hart; algo que no hubiera sido posible sin la invitación de la compañía de Twisted Broadway México, que la tuvo como invitada especial.

"Yo sé que como no soy una chica delgada, alta y rubia, no me van a dar ciertos personajes, entonces me los invento yo. Aunque las cosas están cambiando nos falta mucho todavía y estamos haciendo mucha chamba para que eso suceda, he colaborado con la CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación) hablando de gordofobia; estoy muy metida en el activismo y luego eso no le gusta a la gente, porque soy muy revoltosa", dijo Alejandra Ley.

Ale explicó que ella sí ha audicionado para los grandes musicales que se han puesto en la Ciudad de México, incluido "Chicago", pero nunca ha logrado quedarse con algún papel, es por eso que ha buscado otros proyectos y espacios para demostrar que tiene lo necesario para estar en un escenario, pero sobre todo que se ha preparado.

"El mundo de los musicales es un círculo muy cerrado y está bien, incluso puedo decir que pensaron lo mismo de mí cuando trabajaba en Azteca: '-Es que trabaja en todo, siempre sale en lo mismo', al final uno arma sus compañías y trabaja agusto con ellas; pero sí me interesa formar parte de los musicales que se hacen en México y siempre estoy puesta cuando me requieran", ahondó.

La actriz compartió que cuando la invitaron a hacer una actuación especial en "Twisted Broadway México", no le dieron a escoger el número musical que realizaría, sino que simplemente le dijeron que haría "Si cuidas de Mama" del musical "Chicago", algo que no fue una imposición sino que la producción sabe perfectamente que Mama Morton es uno de los personajes que soñaba interpretar.

"Me gusta que los productores que están haciendo teatro, que no son sólo dos sino varios, están llamando a gente distinta y eso está bueno. Estoy contenta, sobre todo porque fue con uno de los musicales que es mi favorito, no puedo más que estar emocionada y feliz, sólo me quedé con ganas de más porque es mucha adrenalina para un sólo número", destacó la actriz.

Ley aseguró que se sintió honrada de que la hubieran homenajeado en este espectáculo, y manifestó su admiración por todo el elenco, con quienes convivió en los ensayos para su número y se dio cuenta de su compromiso, talento y generosidad, porque la apoyaron en todo para que su participación saliera bien: "Es bien bonito compartir el escenario con gente que ama lo que hace", indicó.

Por el momento, Alejandra se encuentra trabajando en la telenovela "Eternamente amándonos", así como también está impulsando su faceta como música con su banda Las Pinups, además de haberse iniciado como empresaria al convertirse en socia del bar Las Pinxhes Salsas, un recinto donde habrá espacio para el standup, el teatro y la música.

"El que espera se queda esperando, cuando no existe el trabajo uno se lo inventa", finalizó Ley.



