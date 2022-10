Alejandra Guzmán muestra radiografía y así se ve su cadera tras caída

Alejandra Guzmán está lista para retomar sus conciertos luego de que la semana pasada sufriera una caída en el esenario y ya no pudiera terminar su presentación en el Kennedy Center de Washington, donde se celebraba la 35 gala de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

La cantante, que tiene dos prótesis en la cadera, y que desde el 2009 se ha sometido a múltiples cirugías para extraer de su cuerpo una sustancia llamada metil metacrilato, que le inyectaron cuando quiso aumentar el tamaño de sus glúteos, compartió con sus fans cómo luce su cadera tras el incidente en el escenario.

Luego de lo sucedido, trascendió que la intérprete de 54 años se había dislocado la cadera y que por ello ya no pudo asistir a los Latin Billboard, sin embargo, horas después del incidente, la Guzmán dijo a través de un audio que se encontraba muy bien de salud y pidió a sus fans que no se preocuparan; no estuvo en los Billboard por el huracán Ian y la complicación para encontrar vuelos.

El estado de salud de Alejandra Guzmán

La cantante posteó la radiografía de su pelvis, donde se aprecian sus prótesis y escribió: "Todo en su lugar".

Hasta el momento,la hija de Silvia Pinal no ha cancelado sus presentaciones; en octubre estará en el Palenque de Pachuca, el día 22; en el Teatro Morelos en Toluca, Estado de México el 27, mientras que en noviembre contará con presentaciones en Estados Unidos.

El día 16, 18 y 19 de ese mes estará en el Venetian Theatre en Las Vegas, Nevada, mientras que el 1 de diciembre actuará en el Paramount Theatre en Oakland, California y el 3 estará en el Bésame Mucho Fest, en Los Ángeles, California.

Frida Sofía, hija de la intérprete de "Eternamente bella", fue cuestionada sobre el accidente que sufrió su madre, pero Frida, lejos de conmoverse, confesó que desde hace tiempo no le importa lo que pase con su madre, así como a ella no le importó que hace poco muriera su hermana Natasha Moctezuma: "¿Qué te puedo decir? Ella ni me habló cuando se murió mi hermana, para mi ya no existe".



