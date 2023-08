Alejandra Guzmán lanza "Milagros", canción en la que habla del distanciamiento que tiene con su hija Frida Sofía

Alejandra Guzmán cumplió su promesa y lanzó su nuevo tema musical titulado “Milagros” este 3 de agosto. La emotiva canción está dedicada a su única hija, Frida Sofía, con quien ha estado distanciada durante dos años. El alejamiento se originó a raíz de las denuncias públicas y legales de la joven empresaria, quien acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla violentado cuando era niña y su madre no le creyó.

Desde las contundentes declaraciones de la también modelo, la posibilidad de exista una reconciliación entre ambas ha sido un tema de conversación en los medios, tan es así que el pasado 10 de mayo, Enrique dijo a la prensa que el pacto de las Guzmán estaría a punto de concretarse.

Tras un concierto que ofreció previo al Día de las Madres, el intérprete de 'Popotitos' calificó a Alejandra como una maravillosa madre, lo que llevó a que lo cuestionaran acerca de su nieta

“Yo creo que (la relación) está también muy cerca de resolverse, por lo menos de parte de ella (Alejandra), pero de parte de la niña no tengo idea porque esa mujer tiene una mente trabajando en un nivel muy raro”, externó.

Asimismo, la llamada “Reina de corazones” reveló entonces que estaba trabajando en un sencillo que hablaría del amor que siente por Sofía: "Voy a sacar una canción que ya estoy produciendo, es una balada muy bonita. Muy dura de cantar porque habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido”, externó a los medios.

A pesar de que Alejandra ha sido muy aclara respecto a que no pierde la esperanza por volver a comunicarse con la compositora, Frida reaccionó a los comentarios de su abuelo y dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante que no tiene intención de hacer las pases con la voz de “Yo te esperaba”.

“No tiene ninguna intención de ver a Alejandra, ni mucho menos a Enrique Guzmán y reconciliarse no le interesa, no es parte de su vida", señaló el comunicador en "De primera mano".

Recordemos que actualmente Frida Sofía vive en Estados Unidos.

Alejandra da el primer paso con “Milagros”

La compositora tomó la iniciativa de restablecer el vínculo con Sofía al lanzar el tema en las primeras horas del jueves. La canción forma parte de su nuevo álbum y expresa su anhelo por un milagro que le permita reunirse con la empresaria una vez más.

En su canal de Youtube, expresó el significado detrás de la composición: "Una canción con muchos mensajes que quería transmitir, y hoy han sido plasmados en esta emotiva melodía con todo mi corazón".

El video oficial muestra a la hija de Silvia Pinal en una casa vacía, contemplando una fotografía suya durante el embarazo y otra de Frida cuando era bebé. En él, confiesa haber cargado con numerosos dolores, pero asegura que 'perder' a su hija fue un dolor especialmente profundo.

Te compartimos la letra de “Milagros”:

"Ya perdí la cuenta de las lágrimas que te he ido dedicando, cuántas lunas llenas a tu ausencia le he contado que te extraño. Pido por tu luz, amor, te mando bendiciones meditando. Ya cambié los muebles pero el sentimiento no puedo mudarlo.

Qué silencio tan amargo, cuánto tiempo y cuánto espacio. Eres para mí el capítulo que no se ha terminado, no puedo seguir conviviendo con demonios del pasado. Siempre pienso en ti soy tu madre y eso nadie va a cambiarlo. No me sé rendir, todavía te espero aquí porque creo en los milagros, en los milagros.

Sueño todavía que regresas y caminas a mi lado. Colecciono heridas y la tuya fue profunda duele tanto.Eres para mí el capítulo que no se ha terminado, no puedo seguir conviviendo con demonios del pasado.

Siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nadie va a cambiarlo. No me sé rendir todavía te espero aquí porque creo en los milagros, en los milagros, en los milagros, en los milagros.

Ya perdí la cuenta de las lágrimas que te he ido dedicando".

