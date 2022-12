Alejandra Espinoza: Presentadora y actriz mexicana sufre fuerte accidente

La presentadora mexicana de Tv, Alejandra Espinoza, preocupó a algunos de sus fanáticos luego de que sufriera un fuerte accidente, pues la también actriz, además de terminar con una parte del rostro ensangrentado, aseguran que también se quebró un diente.

La noticia fue dada por la propia ganadora de “Nuestra Belleza Latina” (2007), quien publicó a través de historias en Instagram las impactantes imágenes.

Todo comenzó cuando la famosa posteó una foto con un fondo negro: “Si les cuento lo que me pasó, no me lo van a creer, pero aquí les dejo una foto”, posteriormente la exmodelo subió la instantánea en donde se le ve el líquido rojo en la boca y nariz.



Captura.

Lee también: Tras salir de una clínica en España, Amaia Montero publica foto por primera vez en redes

Tras esto, comenzaron a surgir especulaciones sobre lo que la llevó a tener el incidente, si bien la mujer de 35 años no dio detalles, la cuenta de Instagram Charmonic 3 explicó que Espinoza aparentemente estaba jugando futbol con su hijo Matteo.

“Ella estaba corriendo, cuando volteo para enfrente, no se fijó que había un poste y al voltear se estampó con él, fue como de película de comedia, se lee.

Lee también: ¿De qué trata "Duda razonable", el documental que consiguió liberar a tres hombres de prisión?

En el post también se agregó que debido al tremendo impacto, se desmayó.

Ante esto, sus seguidores comenzaron a mandar mensajes de apoyo a través de la publicación de @chamonic3.

“Pobrecita que dolor”, “Auch, hasta a mí me dolió q se recupere pronto”, “Gajes del oficio de buena mamá”, fueron algunos de los comentarios, incluso otras de sus fans compartieron experiencias parecidas.

“Ay pobre, tan feo que duele! A mí me paso similar en la secundaria”, dijo la usuaria monymonymonyy.

Hasta el momento, la celebridad no ha confirmado o negado la versión.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.