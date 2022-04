“Albertano contra los mostros”, comedia familiar de humor blanco inspirada en las películas del luchador

En la búsqueda de hacer un homenaje a todas esas películas de los 60 al estilo de El Santo, el nuevo programa “Albertano contra los mostros” buscará regresar la comedia familiar a la televisión y alejarse de las risas a base de chistes de doble sentido o albur.



La nueva producción de André Barren pretende hacer del show uno para toda la familia a través de una idea original.



“La ‘mostrosidad’ se encuentra en el alma, porque habrá gente que pueda lucir muy bien por fuera, pero por dentro son mostros. Los mostros pueden ser los temores, las cosas malas de las personas. Se busca la belleza física, el vistosismo, pero lo importante son los bonitos sentimientos", dijo Ariel Miramontes, intérprete de Albertano, en conferencia de prensa.



Para Ariel, la serie tiene una premisa fundamental: “la lucha del bien contra el mal” y aunque es un recurso muy utilizado en películas y series, considera que es algo que ha acompañado al ser humano desde el inicio de su existencia.



“Sí es la lucha entre el bien y el mal, entre lo efímero de la belleza superficial y lo hermoso del ser interior. Esa ambivalencia es la que tenemos todos, entonces sí hay un mensaje dentro de la historia que se da al público y a la familia: lo que importa es lo que está dentro", complementó el productor.



Este spin off, que también es protagonizado por Maribel Guardia, Olivia Collins, Benito Castro y Montserrat Marañón, está inspirado en películas del Santo y algunas otras de serie B. Contará con música, bailables, vistosas caracterizaciones y muchos efectos especiales, por su implicación con la magia.



“Habrá mucho mostro literalmente y unos, metafóricamente. Una de las características de Albertano es que siempre tiene miedo: a los zombis, a los marihuanos, menos del 'Macaco', a los perros que tienen focos en los ojos y a cosas que ni existen”, dijo Miramontes.



El actor detalló que la idea original de este show nació ante la necesidad de ofrecer un programa familiar, tras darse cuenta que actualmente la televisión no tiene formatos con estas características.

Villanas fuera de serie

Este programa será el primero en el que Maribel Guardia será antagonista, pues explicó que a lo largo de su carrera siempre ha sido la “buena y abnegada”, razón por la que le llamó la atención hacer maldades en la pantalla chica.



"Me van a ver como nunca me habían visto: vestida. Fue un reto ser villana, me daba miedo, siempre he sido la buena y me daba mucho miedo cómo me iban a ver porque ahora voy a ser la que echa a los niños a la calle y a los ancianitos”, expresó la actriz.

Otra de las antagonistas es Olivia Collins, quien personifica a la bruja de la historia, papel para el que la actriz requirió tres horas de maquillaje antes de cada grabación.



“Tenía muchas ganas de cambiar, de no ser siempre la bonita y me dieron la oportunidad de ser esta bruja mala, fea. Ha sido todo un reto que me caractericen como una bruja, pero algo que siempre había anhelado en mi carrera era hacer un personaje de acción y fue un reto, tuve que aprender algunas cosas", comentó Collins.



“Albertano contra los mostros” es dirigida por Rafael Perrín y estrena este 17 de abril, en la barra de comedia Domingos de sofá, por Las Estrellas.