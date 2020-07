"Alan X el mundo" festeja en grande con teatro en línea

Este año Alan Estrada celebraría 10 años de su proyecto "Alan X el mundo", pero la pandemia por el Covid-19 ha puesto pausa a este festejo hasta marzo del 2021. Para no dejar pasar la fecha, el actor ofrecerá una función en línea de la obra "Agotados", a las 21 horas del 11 de junio.

“Al ser un monólogo y una obra de relativa sencillez, comparada con otras grandes producciones, nos permite poder transmitirla completamente en vivo, con tres cámaras y desde La teatrería. Obviamente esta es una iniciativa temporal, lo que estamos haciendo es tratar de mantener viva nuestra industria porque, como sabemos, las artes y la cultura en el mundo han sido extremadamente golpeadas, sobre todo los espectáculos en vivo”.

Explicó que en este momento lugares de referencia como Broadway tienen sus teatros cerrados hasta el año que entra, lo que pone en crisis a miles de familias que viven de esta industria.

“La magia de un espectáculo en vivo es precisamente tener al público ahí, sobre todo en una comedia como 'Agotados', donde la risa es una retroalimentación, es una energía circular; es decir, influye mucho en el actor. Estar haciéndolo en vivo, pero on line sin público, no nos permite tener esa retroalimentación, por lo tanto es como si fuera un ensayo general que se está transmitiendo. Da nervios porque si no sabes cómo está reaccionando la gente, no sabes si le está gustando o no”.

Estrada señaló que la obra se va a transmitir tal cual se presentó en el Teatro Silvia Pinal, con la escenografía, iluminación y texto sin modificación, así que el público del interior de la República y del extranjero van a poder disfrutar de esta puesta en escena como si hubieran viajado a la CDMX.

“Es una excelente adaptación a la idiosincrasia mexicana. Se trata de Sam, un chico que trabaja en un restaurante de moda atendiendo las reservaciones, le hablan todo tipo de personajes para exigirle una mesa. Entonces vemos mucho cómo somos nosotros y por eso funciona, porque vemos a nuestra sociedad reflejada, por eso conecta con la gente”.

Esta será la primera vez que se conozca su trabajo como actor en el extranjero, por eso espera que se pueda romper la barrera cultural y el público entienda el humor mexicano.

Algo que Alan espera es que la gente no se acostumbre a tener el teatro en línea y que cuando los foros regresen a la actividad las personas no digan, “hoy no voy al teatro, espero a que la pongan en línea”.

“La magia de esta transmisión on line, es que será exactamente como el teatro, no se va a grabar, no se va a retrasmitir, no se va a subir a Youtube después, el que la vio la vio”. La adquisición de los accesos y la transmisión de la obra se realizará en www.salaestelar.com.

Aunque Alan Estrada está trabajando en un musical original con otros compañeros, no tiene una fecha para estrenar este proyecto porque están con el borrador 10 de la obra y produciendo las canciones. Espera que el 2021 sea el año de su estreno.

