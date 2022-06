Alan Tacher: "Trabajar con Adal Ramones es complicado"

Alan Tacher reconoció que compartir programa con el conductor Adal Ramones fue una experiencia muy complicada y llena de estrés. Ambos presentadores se convirtieron en estrellas de dos empresas televisoras diferentes, pero cuando los juntaron para estar al frente del programa "Décadas" en el año 2010, no obtuvieron mucho éxito. Explicó que el fracaso se debió a la falta de química entre ellos dos y los problemas entre Ramones y el productor Giorgio Aresu.

Tacher fue el invitado de la noche en el programa de entrevistas de Yordi Rosado, donde hizo un recorrido por su carrera y compartió opinión con el youtuber sobre su excompañero de trabajo, a quien recuerdan por ser muy "protagonista".

"Fue para mí bien difícil porque a Adal le gusta ser el protagonista entonces yo no hablaba porque yo que soy muy respetuoso con el que estoy al lado, con el que estoy conduciendo lo trato de dejar hablar, sea mujer u hombre, hay una mancuerna; con Adal era complicado, entonces yo me quedaba a un lado y llegaban los comentarios de la gente que decían 'deja hablar a Alan', pero Adal tenía su carácter, Adal era de los que se quitaba el chicharo lo dejaba ahí enfrente en vivo y yo decía qué huevotes", contó Tacher.

Leer también: María José perdió la virginidad con integrante de Kabah

Sin embargo, el conductor también señaló que encontró en Adal a una persona con un gran corazón, pues más allá de las fricciones profesionales frente a cámara, eran buenos amigos y valora mucho que Ramones fue la primera persona que le llamó en un momento difícil de su vida, cuando su papá falleció.

Paty Chapoy lo salvó

Además Alan agradeció la solidaridad de Paty Chapoy cuando él estaba comenzando su carrera, pues según confesó, tras cambiar de televisora, fue la conductora quien le dio la oportunidad de ganar un sueldo para que pudiera continuar con su carrera.

Al recordar los inicios de su carrera dio detalles sobre el mal trato que recibió por parte de los ejecutivos de Televisa, cuando decidió migrar a la empresa de la competencia: TV Azteca.

"Estaba en Televisa primero, empecé en el programa de Tracks y renunció a Televisa para irse a Televisión Azteca porque me llama una chava que se llamaba Beatriz Acevedo. Había un ejecutivo muy importante de Televisa en ese tiempo, que se llama Joshua David Mintz que me rompe la credencial de Televisa y me dice 'nunca más en tu vida te vuelves a parar en esta empresa, eres un hijo de...'. Es que antes mencionar Azteca en Televisa era el diablo", contó Tacher.

Un día después de cambiar de televisora despidieron a la mujer que lo había invitado a entrar a un nuevo trabajo, por lo que se sintió desprotegido, pero Chapoy, sin conocerlo pidió a algunos ejecutivos que lo apoyaran.

"Paty Chapoy ve que este güey, desconocido llamado Alan Tacher, se arriesgó a dejar Televisa por televisión Azteca cuando empezaba y dice vamos a ayudarle y ella consigue que me den un dinerito mensual pero super leve, para los refrescos. Nunca en Televisión Azteca trabajé para Paty Chapoy, peor fue gracias a ella que me mantuvo un año ahí que después me dieron 'Te caché'"

El conductor también estuvo al frente de la primera generación de La Academia, que lo catapultó a la fama nacional para después, junto al productor Giorgio Aresu, intentar llevar el proyecto a Estados Unidos, pero un error provocó que lo vetaran de la televisora y tuviera un problema legal que le impedía entrar al país.

Leer también: Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, publica fotografía desde la cárcel

"Me fui de Televisa porque Adal Ramones estaba hasta acá (arriba), Jaime Camil estaba fuerte también; Marco Antonio Regil era todo y yo dije 'qué carajos voy a hacer aquí si estos aparte de que son consentidos de la empresa, amigos y etc.. ¿qué voy a hacer aquí?".

"Giorgio cometió un error garrafal, que fue hablar mal de Ricardo Salinas Pliego (Dueño de TV Azteca) ... nos cayeron demandas por cielo, mar y tierra, yo no podía pisar México, mi pasaporte estaba bloqueado como criminal porque había una demanda penal", detalló.

Tras ese incidente aceptó que desde entonces se quedó con las ganas de despedirse y agradecer a Salinas Pliego por haberlo apoyado para construir una carrera.

Entre otras cosas personales habló de la relación que tuvo con su padre, quien lamentablemente lo golpeaba y cómo sus relaciones amorosas y divorcios afectaron a sus hijas al grado de provocarles problemas mentales como la depresión.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

bmc