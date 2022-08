Al igual que Johnny Depp estos famosos resurgieron de las cenizas tras enfrentar serios problemas legales

Inmunidad por ser famosos; talento que al final reluce; falta de memoria entre la gente o simplemente todos merecen una segunda oportunidad.

El hecho es que así como Johnny Depp vive un segundo aire en su carrera artísitica, incluso ha sido tomado por Dior como su bueva imagen, luego del juicio mediático con Amber Heard en donde se le señalaba de violencia; otras figuras públicas han sorteado situaciones que para muchos eran insalvables.

Aquí presentamos cinco de esos casos.

Robert Downey Jr.

Hubo varios años, entre 1996 y 2001, en los que a Robert Downey Jr nadie en Hollywood lo quería ver. Envuelto en problemas de drogas, escapándose en algún momento de una clínica de desintoxicación; el actor hundió el talento que demostró en la película “Chaplin”, siendo protagonista de varios juicios por posesión de toda sustancia ilegal.

Pero en 2003 algo pasó. Conoció a una productora, de la que se enamoró y casó un año después, mientras iba dejando el vicio en el que había sido introducido por su propio padre. Durante los siguientes años aceptaba todo tipo de personajes, con tal de aparecer en cámara, pero en 2008 llegó a sus manos el papel que lo hizo resurgir como el ave fénix, el del multimillonario Tony Stark, en la cinta Iron Man, que lo catapultó a la cima de los actores más cotizados.

Lee también: Bárbara de Regil acepta el reto y camina en la calle con lencería y alas de ángel

Michael Jackson

Después de ser uno de los cantantes más exitosos y queridos por el público, la imagen de Michael Jackson sufrió un fuerte descalabro, en 1993 fue acusado por primera vez de abuso infantil. En ese momento las dudas sobre su inocencia quedaron en el aire, luego de que pagara 15 millones de dólares a la familia de la presunta víctima, para evitar un juicio, fuera una aceptación de su culpabilidad. Meses después contrajo matrimonio con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, que supuestamente fue estrategia publicitaria para ambos.

En 1995 su álbum doble “HIStory; past, present and future, Book I”, vendió más de 20 millones de copias en el mundo; un sencillo llamado "Scream", con su hermana Janet, alcanzó el número 5 en Billboard y "You are not alone" ingresó al Récord Guinnes.

Pero una sombra del pasado resurgió en 2005, cuando fue llevado a juicio por la denuncia de un joven, quien aseguró que Jackson habría abusado de él cuando tenía 13 años. Aunque fue llevado al estrado, el jurado lo encontró no culpable; pero el daño ya estaba hecho, nadie podía hablar de Jackson sin que se mencionara su presunta afición por los menores. En 2009 y tras varios escándalos económicos, el artista falleció de manera inesperada, se encontraba preparando una gran gira mundial con la que regresaría a los escenarios.

Lindsay Lohan

Durante su niñez y adolescencia, la actriz alcanzó gran fama mundial por cintas como “Juego de gemelas”, “Un viernes de locos” o “Chicas pesadas”, incluso fue considerada por varios productores como un imán para la taquilla. Pero en 2007 su carrera se fue para abajo, las fiestas, los problemas emocionales, el uso de sustancias tóxicas y de alcohol la llevaron varias veces ante la corte.

Ese año un juez le dictó un día de prisión por conducir en estado inconveniente, pero se le indicó debía entre otras cosas, acudir a clases de manejo y pagar una multa de 100 mil dólares. Tres años después, tras haberse ausentado del curso, fue aprehendida, condenada a tres meses de prisión y a una multa de 200 mil dólares, además de someterse a varios exámenes antidrogas cada semana. Para entonces, sus escándalos superaron el éxito de sus películas; por si eso fuera poco, su vida sentimental también se volvió un foco de atencion, su relación con una famosa DJ y posteriormente un video que salió a la luz donde era golpeada por su entonces novio ruso se volvieron virales.

Decidió salir de EU para limpiarse. Participó en algún reality europeo e hizo apariciones en teatro. Este año espera el estreno de la serie Amor de secundaria, donde es la narradora y, para fin de año, Falling for Christmas.

Gloria Trevi

Con una exitosa carrera, los escándalos para la intérprete de “Zapatos viejos” comenzaron en 1998, cuando su excorista, Aline Hernández, publicó el libro La Gloria por el infierno, donde narraba la pesadilla que vivió al lado de la artista y su entonces pareja sentimental y representante, Sergio Andrade. El caso de Gloria no sólo significó la caída de una gran estrella, también se convirtió el tema más polémico y comentado de todo México. La cantante fue acusada de cometer y permitir todo tipo de actos en contra de las chicas que trabajaban con ella, además de ser el imán para atraer a más jóvenes al llamado “Clan Trevi-Andrade”.

En junio de 1999 se emitió una orden de aprehensión en su contra, pero fue hasta enero del 2000, junto con Sergio Andrede y María Raquenel Portillo, fue detenida en Brasil bajo los cargos de rapto, violación y corrupción de menores. Pasó dos años en una prisión carioca y posteriormente fue extraditada a México, para enfrentar a la justicia. Pero en 2004 un juez de Chihuahua, donde permanecía recluida, ordenó su liberación al no encontrar elementos suficientes en su contra. Meses después lanzó el álbum “Cómo nace el universo” que en tan sólo tres días alcanzó Disco de Oro por 100 mil copias vendidas y, posteriormente, el Platino, además de alcanzar el lugar 4 del Billboard Top Latin Albums.

Desde entonces ha publicado siete discos más. En su cuenta oficial de youtube, los reproducciones de su temas superan las 100 millones de visualizaciones y "Cinco minutos" rebasa las 50 millones de vistas.

Winona Ryder

Una de la actrices más reconocidas de la década de los 90 vio su carrera desmoronarse cuando, en 2011, fue sentenciada a tres años de libertad condicional por el robo de 4 mil 700 dólares, en productos, de una reconocida tienda. Winona desapareció de las cámaras por un tiempo y fue casi olvidada por el público que tanto la quiso. Dos años después, dio voz a la película “Frankenweenie” y actuó en “Línea de fuego al lado” de Jason Statham, aunque ambos proyectos pasaron sin pena ni gloria.

Fue en 2016 cuando llegó a sus manos el proyecto que la regresó a lo más alto del mundo del espectáculo, la exitosa serie de Netflix, “Stranger Things”. Su personaje como Joyce Bayers hizo que Ryder volviera a convertrse en una actriz reconocida y limpió su imagen por completo.

Lee también: Christian Nodal y Mauricio Ochmann, entre las personalidades afectadas por la estafa de una reconocida inmobiliaria