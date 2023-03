AJ McLean, integrante de los Backstreet Boys, se separa de su esposa tras más de 11 años de matrimonio

A través de un comunicado oficial, AJ McLean, integrante de la banda Backstreet Boys, y su esposa Rochelle anunciaron su separación tras 11 años de matrimonio. Aunque no dieron detalles sobre lo que los llevó a tomar esta decisión, sí adelantaron que no es algo definitivo, por lo que trabajarán de forma individual y lejos del otro para solucionar aquello que está afectando en su matrimonio.

En el escrito, McLean también explicó que esta pausa en su relación es necesaria y tiene la esperanza de que, en un corto futuro, puedan regresar más fuertes de lo que ya eran.

"El matrimonio es difícil, pero vale la pena. Hemos decidido separarnos temporalmente para trabajar en nosotros mismos y en nuestro matrimonio con la esperanza de construir un futuro más fuerte", se puede leer en el documento.

Lee también Ángela Aguilar de luto por la muerte de su abuelo; lo despide en redes sociales

Asimismo, la pareja pidió respeto y privacidad en este difícil momento, sobre todo porque no quieren que la noticia pueda llegar a afectar a sus dos hijos, Elliott, de 10 años y Lyric, de 6.

"Pedimos respeto y privacidad en este momento. La separación es bastante difícil, por favor sean amables y recuerden que hay niños involucrados", agregaron.









Esta no es la primera vez que la familia del cantante atraviesa por una dura prueba, en 2018 McLean confesó que había recaído en el consumo de sustancias y alcohol, pero que estaba luchando para salir adelante: "No me avergüenzo de decir que he recaído durante el último año. Esto es una enfermedad, una lucha diaria. El mayor problema con el que me enfrento es ponerme primero a mí y no a mi familia; porque en mi opinión, eso es lo que debes hacer: debes poner a la familia primero", explicó en una entrevista que ofreció en ese entonces.

La pareja comenzó a salir en marzo del 2009 y tan sólo 10 meses más tarde, el cantante le propuso matrimonio a Rochelle durante un viaje que realizaron a Las Vegas. La boda se realizó hasta diciembre de 2011, en una ceremonia gótica en el Hotel Beverly Hills, donde estuvieron acompañados por el resto de sus compañeros de grupo, además de su familia y amigos cercanos.

Lee también Con poco público, Erik Rubín, La Sonora Santanera y La sonora Dinamita arman fiestón en Cumbia Machine