Aitana alza la voz con frase feminista

Tras las protestas de miles de mujeres que han salido a las calles a gritar “Ni una más” para que no haya más violencia, la cantante Aitana se une a ese llamado con su música.

“Yo como tal no he sufrido violencia, pero hay ‘micromachismos’ que sí me han ocurrido, sobre todo como mujer en la industria musical”.

Aitana detalla que empezó a los 18 años.

“Me llegaban mensajes en redes que me daban a entender que parecía que yo no podía decidir, que alguien más llevaba mi carrera y que yo era una marioneta. No entendía por qué lo decían, yo hacía y decidía todo, pensaba: ‘Como tengo 18 años y soy mujer piensan en una típica niña tonta’, y yo no veía eso con mis compañeros hombres”, expresa.

Por eso agrega que su sentir es que que desde pequeños hay que educar a los niños con conciencia feminista, para que así traten de vivir en una sociedad más igualitaria.

También le gustaría seguir animando a las mujeres a que tengan el valor de denunciar la violencia que atraviesan.

“Les diría que no están solas, sé que es fácil pedir que no se queden calladas, pero difícil lo que deben de estar viviendo; que no tengan miedo, trato de recordarles que no están solas, muchas mujeres han vivido cosas horribles, incluso muchas de la industria han contado lo que les ha pasado y es muy valiente que salgan a decirlo”.

Por eso, explica la española, se animó a escribir un tema en apoyo al movimiento feminista y lo tituló “Ni una más”.

“Es un tema de México, pero también del mundo, tenía una necesidad de exteriorizar lo que tenía dentro, es un tema feminista que habla de lo que sufrimos las mujeres.

“Soy feminista, me encanta apoyar la causa y exteriorizarlo, en mis letras nunca voy a sexualizar a una mujer ni hablar de algo machista”.