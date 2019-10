Aislinn explica por qué fue una "pesadilla" el viaje familiar con los Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no la pasaron del todo bien en el viaje familiar que quedó documentado y que podrá verse desde mañana a través de Amazon Prime.

La hija de Eugenio Derbez confesó en sus redes sociales lo complicado que fue viajar con Kailani, su bebé de entonces 10 meses de edad.

Aunque Aislinn reconoció lo inolvidable de la experencia, señaló que su hija no dormía durante las noches, por lo que ella tampoco lo hizo correctamente y esto afectó su estado de ánimo.

Además, calificó como un reto volver a vivir antiguas dinámicas familiares.

"Sentimientos encontrados por este proyecto... por un lado fue algo muy especial estar TODOS juntos por primera vez en un lugar tan extravagante y definitivamente hubo experiencias inolvidables y tenerlo documentado para siempre de recuerdo esta increíble... peeeero por otro lado para mi (y para Mau) fue una especie de pesadilla (y eso que yo amo viajar!). Para empezar nunca nos imaginamos que Kai (que ahí tenía 10 meses) no dormiría en las noches y no hubo una sola noche de todo el mes que yo durmiera más de 3 o 4 hrs, así q me la pasé en modo zombie amargada, y tener cámaras constantemente grabando mientras yo me sentía en crisis no fue muy agradable que digamos... También regresar a esa dinámica familiar antigua y combinarla con mi dinámica familiar actual (con Mau y Kai) por UN MES! pues tampoco es cualquier cosa. Uno generalmente lucha por cambiar antiguos patrones que ya no nos funcionan y regresar a una situación cómo está fue una prueba fuerte... Pero bueno, dejando a un lado la confesión, creo que el resultado es bastante bueno y definitivamente ustedes se divertirán mucho más viéndolo que nosotros haciéndolo... lo más probable es que no paren de reír, tal vez también los haga reflexionar sobre algunas cosas y definitivamente verán a su propia familia reflejada ahí, así que supongo habrá valido la pena está locura. A partir de mañana si están en lo podrán ver por @streampantaya y en el resto del por @primevideomx", se lee.

Eugenio cuenta que grabar las vacaciones con su familia fue un reto, debido al choque de personalidades tan parecidas entre sus integrantes.

